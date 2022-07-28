WSJ：馬雲計劃放棄螞蟻集團控制權

華爾街日報周四（28 日）援引知情人士消息報導，中國億萬富翁馬雲計劃放棄螞蟻集團的控制權，作為螞蟻集團擺脫其母公司阿里巴巴努力的一部份，此前一年以來，螞蟻集團已受中國政府監管的龐大壓力。

中國政府在 2020 年螞蟻集團價值逾 340 億美元首次公開發行（IPO）的最後一刻喊停該計畫，並強迫螞蟻集團重組成一家受央行監管的金融控股公司。隨改革的進行，螞蟻集團正利用這個機會減少對阿里巴巴創始人馬雲的依賴。

監管環境惡化迫使螞蟻與阿里巴巴切割關係

隨日益惡化的監管環境促使螞蟻集團與阿里巴巴切斷關係，終止馬雲對螞蟻集團的控制權變得更加緊迫。日前阿里巴巴合夥人成員迎來重大調整，包括螞蟻集團首席執行長井賢棟在內的螞蟻集團管理層，不再擔任其成員，另外兩家公司也終止讓阿里巴巴握有長期優勢的商業與數據共享協議。

一些知情人士也說，多年來馬雲一直考慮放棄對螞蟻集團的控制權，考量到過於依賴一家公司高層的主導人物將替公司管理帶來風險。

螞蟻集團 IPO 計畫恐一延再延

然而，馬雲控制權的改變意味著螞蟻集團要再等一段時間才能再次嘗試上市。根據中國證監會規定，如果公司在過去三年發生控股股東變更，或在過去兩年內在上海證券交易所科創板上市，則不能在中國 A 股市場上市。另一方面，香港也有規定等待期，不過只有一年。

知情人士表示螞蟻集團不急於再次嘗試 IPO，並打算保留各種選擇，稱該公司可能會考慮其他舉措，包括分拆子公司然後讓子公司自行上市。

不過目前中國人民銀行尚未正式接受螞蟻集團成為金融控股公司的申請，在該公司完成重組之前，控制權不太可能出現變化。

稀釋控股公司股權放棄對螞蟻控制

馬雲透過一家名為「杭州雲博」再轉投資「杭州君澳」及「杭州君瀚」，以多個平台複雜控制持股模式控制螞蟻。兩家轉投資公司共持有螞蟻集團約一半的控制權。此外馬雲持有杭州雲博 34% 的股份。

知情人士表示，馬雲可能以透過放棄否決權，將部份股權轉讓給其他高層，稀釋自己在杭州雲博的投票權，從而放棄對螞蟻集團的控制權。

截稿前，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 盤前下跌 0.91%，每股暫報 101.84 美元；阿里巴巴 (9988-HK) 港股周四收跌 1.83%，報 99.15 港元。