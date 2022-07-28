〈財報〉高通財測欠佳 估手機晶片需求降溫將打擊銷售

全球 IC 設計龍頭高通 (QCOM-US) 週三 (27 日) 美股盤後公布的 2022 會計年度第三季財報傳佳音，汽車和物聯網等營收刷新猷，凸顯其多元化發展戰略成功，但預估智慧型手機需求降溫，將打擊其第四財季手機晶片業務，拖累其盤後股價下滑逾 3%。

FY 2022 Q4 財測

營收：110 億至 118 億美元，低於分析師預期的 118.7 億美元

晶片與軟體事業 (QCT) 營收：95 億至 101 億美元

專利授權事業 (QTL) 營收：14.5 億至 16.5 億美元

稀釋後 EPS：2.53 至 2.83 美元

(Non-GAAP) 稀釋後 EPS：3.00 至 3.30 美元，符合分析師預期 3.23 美元

高通財測 (圖片：高通)

高通執行長 Cristiano Amon 於法說會上指出：「我們很高興向大家報告強勁的財報業績，在充滿挑戰的宏觀經濟環境中，QCT 汽車和物聯網營收創下新高紀錄。」

然而，高通財務長 Akash Palkhiwala 表示：「全球經濟不確定性增加，以及中國因疫情封鎖等影響，將促使客戶在下半年謹慎管理採購。」

高通主管表示，經濟展望轉弱，使高通將第四季的獲利預測調降 20 美分。

由於高通膨影響消費支出，而烏俄戰爭和中國疫情加劇供應鏈障礙，高通預估全球智慧型手機銷量將下滑 5%。IDC 最新數據顯示，2022 年智慧型手機出貨量將衰減 3.5%，至 13.1 億部。

高通進一步指出，第四季智慧型手機晶片銷售的疲軟將集中在中低階手機，而非高階手機。然而，高通強調，得益於更昂貴的晶片營收，今年仍能交出略低於 50% 的手機業務成長率表現。

截稿前，高通盤後股價下滑 3.86%。該股週三收高 2.30%，報每股 153.42 美元，今年迄今跌幅約 18%。

高通第三財季業績 (Non-GAAP)，截至 6 月 26 日

營收：109.28 億美元，年增 37%，優於預期 108.7 億美元

稅前淨利 (EBT)：38.94 億美元，年增 53%

淨利：33.56 億美元，年增 53%

稀釋後 EPS：2.96 美元，年增 54%，優於預期 2.86 美元

高通第三財季業績優於分析師預期 (圖片：高通)

事業細部數據顯示：

晶片與軟體事業 (QCT)：93.78 億美元，年增 45%

專利授權事業 (QTL)：15.19 億美元，年增 2%

高通第三財季業績優於分析師預期 (圖片：高通)

受惠於手機晶片業務增長，高通第三財季營收為 109.28 億美元，優於分析師預期的 108.7 億美元。其中晶片設計業務營收為 93.78 億美元，年增 45%，而授權業務營收 15.19 億美元，年增 2%。

高通第三財季 QCT 營收主要來源為手機晶片營收 (圖片：高通)

財報顯示，手機晶片營收為 61.49 億美元，年增 59%，RF 前端晶片營收為 10.46 億美元，年增 9%。IoT 業務營收則達 18.33 億美元，年增 31%，車用晶片營收較去年同期大增 38%，達 3.50 億美元，創下新高紀錄。

PP Foresight 分析師 Paolo Pescatore 表示，高通執行長 Cristiano Amon 一直在不懈地推動高通在智慧型手機之外實現多元化戰略，部分原因是為了幫助減輕蘋果造成的任何損失。

與三星擴大戰略合作

高通並宣布強化與三星電子的戰略合作夥伴關係，同意將其 3G、4G、5G 和即將推出的 6G 行動技術的專利許可協議延長至 2030 年底。

高通子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 和三星還同意擴大 Snapdragon® 平台的合作，用於未來高階三星 Galaxy 產品 ，包括智慧型手機、個人電腦 (PC)、平板電腦、擴增實境 (AR) 等。

Amon 表示，與三星強化合作將有助於確保專利授權業務營收的穩定，公司為一部三星 Galaxy 手機提供高通 Snapdragon 800 系列處理器，就營收和獲利來看，至少取代向 5 部蘋果 iPhone 出售數據機晶片。