〈財報〉Meta營收首度下滑、Q3財測疲弱 盤後挫逾4%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，營收降幅大於市場預期且獲利遜色，並發布令人意外的疲弱財測，表明營收成長率將再次下滑，刺激該股盤後跌逾 4%。

近時確認，Meta 周三收高 6.55%，但盤後下跌 4.59%，每股報 161.80 美元。

第三季財測關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年減 2% 至 11%，介於 260 億至 285 億美元 vs. 305 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

Meta 第二季營收較去年同期下降 1%，又發布令人失望的第三季財測，理由是「由於更廣泛的宏觀經濟充滿不確定性，整個第二季疲軟的廣告需求環境將持續存在。」

Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 財報電話會議上表示，未來一年公司將裁員，以利在經濟放緩時期撙節支出。「這是需要更高強度的時期，我們期待用更少的資源完成更多工作。」

第二季 (6 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期

EPS：2.46 美元 vs. 2.59 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收：年減 1% 至 288.2 億美元 vs. 289.4 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

每日活躍用戶人數 (DAU)：19.7 億人 vs 19.6 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每月活躍用戶人數 (MAU)：29.3 億人 vs 29.4 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)

每位用戶營收均值 (ARPU)：9.82 美元 vs. 9.83 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)

Meta 股價今年迄今約莫腰斬，凸顯投資者對該公司核心線上廣告業務健康狀況的擔憂，因為蘋果去年變動 iOS 隱私設定後，縮限 Meta 追蹤用戶的能力，對該單位業務造成衝擊，同時也因經濟疲弱導致一些企業削減廣告預算。

繼上周同業 Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US) 發布令人失望的財報後，Meta 財報同樣令人不安。這些公司的高層都提到經濟和行動平台挑戰，而這些挑戰均滲透到線上廣告市場。

短片產品 Reels 難以牟利

短片 app 抖音持續成長，不僅吸引用戶也瓜分廣告市場，對 Meta 構成威脅，因此 Meta 在 Instagram 上推出「Reels」短片產品與抖音競爭。祖克伯在會議上表示，Reels 年化營收已達 10 億美元。然而，儘管臉書大筆投資 Reels，該產品的營收效率仍不及 Instagram 上的「限時動態」和「動態消息」。

「短期內，Reels 成長的速度越快，事實上自更賺錢的產品中分走的營收越多。」

Reality Labs 部門持續虧損 營收前景黯淡

Meta 在 Reality Labs 部門投入巨額資金，該部門負責開發元界以及相關的虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術。

該部門第二季營收 4.52 億美元，但認列 28 億美元的虧損，且 Meta 估計第三季營收將低於第二季。

本周稍早，Meta 將 Quest 2 VR 頭戴式設備售價調漲 100 美元，以反映生產和運輸成本的上升。雖然 Meta 目前是 VR 頭戴式設備銷售的領導者，但與行動廣告相比，該市場仍小得多。

Meta 戮力重塑企業品牌，持續朝元宇宙邁進，也在銷售和營銷上投入更多。第二季這些費用年增 10% 至 36 億美元。

人事異動

服務公司 14 年的營運長桑柏格 (Sheryl Sandberg) 已於 6 月宣布將離職，這是她出席公司財報電話會議的最終回。

桑柏格說：「這是全球經濟動盪時期，許多影響我們營收的宏觀經濟因素在前幾季出現且延續下來，例如俄烏大戰帶來的衝擊，電商在經過疫情顛峰後逐漸正常化，但在通膨上升和經濟衰退的不確定性下，也出現新挑戰。」

Meta 表示，員工人數較去年同期增加 32%，達到 83553 人，但該公司在此期間稍早已表示將放緩招聘，呼應科技業趨勢。Meta 預估，今年總支出將在 850 億美元至 880 億美元之間，低於此前估計的 870 億美元至 920 億美元範圍。

財務長 David Wehner 兼任策略長，負責監督企業發展。Meta 也正拔擢公司當前財務副總裁 Susan Li 接任財務長一職。