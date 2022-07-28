〈財報〉Meta營收首度下滑、Q3財測疲弱 盤後挫逾4%

臉書母公司 Meta (META-US) 周三 (27 日) 公布第二季財報，營收降幅大於市場預期且獲利遜色，並發布令人意外的疲弱財測，表明營收成長率將再次下滑，刺激該股盤後跌逾 4%。
近時確認，Meta 周三收高 6.55%，但盤後下跌 4.59%，每股報 161.80 美元。
第三季財測關鍵數據 vs. 分析師預期
- 營收：年減 2% 至 11%，介於 260 億至 285 億美元 vs. 305 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
Meta 第二季營收較去年同期下降 1%，又發布令人失望的第三季財測，理由是「由於更廣泛的宏觀經濟充滿不確定性，整個第二季疲軟的廣告需求環境將持續存在。」
Meta 執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 財報電話會議上表示，未來一年公司將裁員，以利在經濟放緩時期撙節支出。「這是需要更高強度的時期，我們期待用更少的資源完成更多工作。」
第二季 (6 月 30 日止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期
- EPS：2.46 美元 vs. 2.59 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 營收：年減 1% 至 288.2 億美元 vs. 289.4 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)
- 每日活躍用戶人數 (DAU)：19.7 億人 vs 19.6 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 每月活躍用戶人數 (MAU)：29.3 億人 vs 29.4 億人 (StreetAccount 調查的分析師預期)
- 每位用戶營收均值 (ARPU)：9.82 美元 vs. 9.83 美元 (StreetAccount 調查的分析師預期)
Meta 股價今年迄今約莫腰斬，凸顯投資者對該公司核心線上廣告業務健康狀況的擔憂，因為蘋果去年變動 iOS 隱私設定後，縮限 Meta 追蹤用戶的能力，對該單位業務造成衝擊，同時也因經濟疲弱導致一些企業削減廣告預算。
繼上周同業 Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US) 發布令人失望的財報後，Meta 財報同樣令人不安。這些公司的高層都提到經濟和行動平台挑戰，而這些挑戰均滲透到線上廣告市場。
短片產品 Reels 難以牟利
短片 app 抖音持續成長，不僅吸引用戶也瓜分廣告市場，對 Meta 構成威脅，因此 Meta 在 Instagram 上推出「Reels」短片產品與抖音競爭。祖克伯在會議上表示，Reels 年化營收已達 10 億美元。然而，儘管臉書大筆投資 Reels，該產品的營收效率仍不及 Instagram 上的「限時動態」和「動態消息」。
「短期內，Reels 成長的速度越快，事實上自更賺錢的產品中分走的營收越多。」
Reality Labs 部門持續虧損 營收前景黯淡
Meta 在 Reality Labs 部門投入巨額資金，該部門負責開發元界以及相關的虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 技術。
該部門第二季營收 4.52 億美元，但認列 28 億美元的虧損，且 Meta 估計第三季營收將低於第二季。
本周稍早，Meta 將 Quest 2 VR 頭戴式設備售價調漲 100 美元，以反映生產和運輸成本的上升。雖然 Meta 目前是 VR 頭戴式設備銷售的領導者，但與行動廣告相比，該市場仍小得多。
Meta 戮力重塑企業品牌，持續朝元宇宙邁進，也在銷售和營銷上投入更多。第二季這些費用年增 10% 至 36 億美元。
人事異動
服務公司 14 年的營運長桑柏格 (Sheryl Sandberg) 已於 6 月宣布將離職，這是她出席公司財報電話會議的最終回。
桑柏格說：「這是全球經濟動盪時期，許多影響我們營收的宏觀經濟因素在前幾季出現且延續下來，例如俄烏大戰帶來的衝擊，電商在經過疫情顛峰後逐漸正常化，但在通膨上升和經濟衰退的不確定性下，也出現新挑戰。」
Meta 表示，員工人數較去年同期增加 32%，達到 83553 人，但該公司在此期間稍早已表示將放緩招聘，呼應科技業趨勢。Meta 預估，今年總支出將在 850 億美元至 880 億美元之間，低於此前估計的 870 億美元至 920 億美元範圍。
財務長 David Wehner 兼任策略長，負責監督企業發展。Meta 也正拔擢公司當前財務副總裁 Susan Li 接任財務長一職。