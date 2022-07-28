一文掌握Fed最新決策：關注通膨風險、否認衰退臆測、釋出放緩升息可能

美國聯準會 (Fed) 周三 (27 日) 結束為期兩天的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，委員一致表決同意將基準利率調升 3 碼，至 2.25-2.50% 目標區間，符合市場預期。

最新政策聲明幾乎沒有針對聯準會下一步可能採取的行動給出明確指引，這在很大程度上取決於即將公布的經濟數據是否浮現通膨放緩跡象。美國 6 月個人消費支出 (PCE) 物價指數將於美東時間周五 (29 日) 盤前公布。

聯準會最新利率聲明與主席鮑爾記者會重點摘錄如下：

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) (圖：AFP)

重點一：高度關注通膨風險

面對俄烏戰爭對通膨造成的額外上行壓力，FOMC 聲明重申對通膨風險的高度關注。

鮑爾也在記者會上多次強調維持物價穩定的重要性。他表示，聯準會堅定致力於壓低通膨，即使這可能會為整體經濟增長帶來成本，尤其是勞動力市場。

重點二：反駁衰退疑慮

旨在打擊通膨的連續升息行動，引發外界對美國經濟衰退的疑慮，但面對記者提問，鮑爾不認為美國經濟正處於衰退。

鮑爾說：「美國目前並未陷入衰退，因為有太多經濟部門表現太過出色，勞動力市場非常強勁，在這種情況下說經濟將陷入衰退是沒有道理的。」

不過，FOMC 聲明第一句新增近期的支出和生產指標已經走疲，鮑爾坦承，經濟成長確實因為一些原因正在放緩，但有必要讓經濟低於潛在增長水平一段時間，才能創造足夠的空間來壓低通膨。

重點三：逐次會議提供政策指引

鮑爾表示，由於經濟的未來路徑缺乏可見度，聯準會只能以「逐次會議」為基礎，就政策動向提供可靠的指引。

鮑爾說：「現在的不確定性顯然比往常更多，這代表官員們無法像過去一樣，對利率水準和路徑提出長期指引。」

重點四：為放緩升息敞開大門

在連續兩次會議都升息 3 碼後，FOMC 聲明指出，將繼續評估未來數據對經濟前景的影響，一旦出現阻礙實現就業和通膨目標的風險，會適當調整政策立場。

記者會上，鮑爾不排除下次會議繼續大幅升息，但也表示，這項決定取決於從現在到下次會議期間所取得的經濟數據。

鮑爾也坦承，升息步伐可能會在未來某個時機放緩，同樣取決於 Fed 觀察的數據。

他說：「隨著我們進一步收緊貨幣政策，在評估累計政策調整如何影響經濟和通膨的同時，放慢升息步調可能是適當的。」

重點五：聲明未提新冠病毒

值得注意的是，FOMC 本次會議聲明是自 2020 年以來第一次沒有提到「冠狀病毒」或是「新冠肺炎」(Coronavirus/Covid-19)，相關論述是在 2020 年 3 月會議聲明中首次被提及。

市場反應

利率決議公布後，美股盤中強升，美元指數走軟，債市反應較為平穩，10 年期和 2 年期美債殖利率均小幅下滑。

鮑爾談到可能在某個時間點放緩升息，讓激勵三大指數尾盤集體飆高，道指終場收漲 436.05 點或 1.37%，標普、那指分別以 2.62% 和 4.06% 漲幅作收。

華爾街分析

Bankrate 首席金融分析師 Greg McBride 說：「聯準會的行動使聯邦基金利率回到 2019 年的水準。因通膨仍處在 40 年高點，Fed 沒有餘裕退出升息，倘若通膨確實放緩，則 Fed 可能會放慢升息步調。」

瑞銀財富管理全球投資總監 Mark Haefele 表示：「有那麼多浮動因素需要考量，我們預期 FOMC 會議後市場將維持震盪。市場預期聯邦基金利率將在年底達到 3.3%，這代表在 12 月底前，可能還有約 4 碼的升息空間，但升息步調仍有不確定性。」

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 說：「從現在起，聯準會可能開始放慢緊縮步伐，因通膨可能已經觸頂，且通膨預期將伴隨油價下跌而回落，這讓聯準會感到放心。然而。鑑於勞動力市場依舊強勁，薪資增長仍高得嚇人，核心通膨將以緩慢的速度下滑，聯準會當然不能停止收緊政策，也不能過度減速。」

貝萊德 iShares 美洲投資策略主管 Gargi Chaudhuri 認為，美股之所以緩和，理由是聯準會承認在他們的政策之下，增長和經濟有可能受到影響。

她說，市場正在對幾件事情做出反應，包含聯準會沒有更激進採取行動，加上 FOMC 聲明反映經濟正在放緩，且未來政策動向將仰賴經濟數據評估的事實，這都是積極的訊息。