IMF：部分亞洲經濟體需迅速升息 讓通膨降溫、緩解資本外流

因俄烏戰爭推升全球食品和燃料成本，持續加劇通膨，國際貨幣基金 (IMF) 官員周四 (28 日) 表示，部分亞洲央行應迅速升息，來讓通膨降溫，並緩解資本外流的壓力。

IMF 亞太區主任 Krishna Srinivasan 指出，雖然相較全球其他地區，亞洲的通膨增長壓力相對較溫和，但許多國家物價增幅持續超過央行設立的目標水準。

他認為，隨著通膨蔓延到核心物價，部分亞洲經濟體必須迅速升息，才能防止通膨預期和薪資物價螺旋上升，若不加以控制，往後可能要靠更大的升息幅度才能緩解。

Srinivasan 還說，大部分亞洲經濟體都經歷與 2013 年類似的資本外流，尤其以印度的外流程度最嚴重，該國自俄烏戰爭爆發以來已流出 230 億美元。南韓、台灣等國也未能倖免。

2013 年，時任聯準會 (Fed) 主席的柏南克 (Ben Bernanke) 預告要讓量化寬鬆 (QE) 政策提前退場，引發所謂的「縮減恐慌」，資金紛紛自新興市場大舉外逃。

Srinivasan 說，疫情之後，亞洲債務占全球債務總額的比重已自金融危機前的 25% 升至 38%，使亞洲地區對全球金融環境的變化更加敏感。部分國家可能需要採取外匯干預或資本管制等措施，來應對資金嚴重外流的情況。

IMF 下修亞太地區經濟成長預期

因俄烏戰爭、中國經濟放緩與全球升息潮的溢出效應影響，IMF 將今年亞太地區經濟增長預期下修至 4.2%，較 4 月的預估值低 0.7 個百分點，且遠低於去年的 6.5%。IMF 也將 2023 年的經濟增長預期下修 0.6 個百分點，至 4.5%。

IMF 將今年中國經濟增長預期自 4.4% 下修至 3.3%，明年下修 0.6 個百分點至 4.5%，主要反映清零政策和房市低迷的衝擊。

IMF 並警告，受外部需求疲軟與供應鏈中斷拖累，日本、南韓在內的中國貿易夥伴國，恐將承受相當大的溢出效應。

不過，IMF 也注意到，隨著多國放寬防疫限制，亞太地區經濟活動開始出現反彈跡象，舉例來說，製造業和旅遊業復甦正在帶動馬來西亞、泰國和其他太平洋島國經濟逐步回升。