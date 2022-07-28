〈財報〉晶片熱賣良率升 三星Q2營收創同期新高 估下半年手機需求減弱

受惠於晶片強勁需求、智慧型手機穩健銷售，以及外匯波動的積極影響，南韓科技巨擘三星電子週四 (28 日) 繳出亮眼財報，第二季以 77.2 兆韓元營收創下歷年同期新高紀錄，連續第四季突破 70 兆韓元大關。

估下半年手機需求減弱、伺服器記憶體晶片需求穩定

展望下半年，由於地緣政治問題和對通膨的擔憂揮之不去，以及更高的零組件和物流成本，三星預估下半年智慧型手機市場需求將維持相似的年增率或個位數增長。行動設備、個人電腦記憶體晶片需求將減弱，但伺服器記憶體晶片的需求將在今年剩餘時間內保持穩定。

三星還預估，隨著筆記型電腦和遊戲設備增加採用 OLED 面板，OLED 面板下半年銷量將繼續擴大，行動面板的獲利較上半年同期有所改善。

三星預測，高效能運算 (HPC) 和 5G 相關需求將保持穩定，公司將進一步提高先進製程良率，以及適當的定價策略來實現業績增長。

第二季財報優預期

三星最新財報顯示，截至 6 月 30 日，三星第二季營收成長 21% 至 77.2 兆韓元，創歷年第二季新高紀錄，高於華爾街預期的 76.7 兆韓元。營業利益達 14.1 兆韓元，較去年同期增長 12%，與華爾街預期的 14.5 兆韓元相去不遠。

設備解決方案 (DS) 事業群營收達 28.5 兆韓元，連兩季創新高，貢獻 9.98 兆韓元的營業利潤，約佔該季營業利益總額的超過三分之二，三星表示，這主要是受益於強勢美元及伺服器記憶體晶片需求保持穩定。

三星晶片銷售主要以美元計價，但以韓元報告收益，因此堅挺的美元意味著更高的晶片獲利。

裝置體驗事業群 (DX) 是三星第二季獲利的第二大來源，達 2.62 兆韓元。三星指出，行動業務的營業利潤較一年前略有下降，但由於 Galaxy S22 和 Galaxy Tab S8 的強勁銷售，營收有所增加。

在代工或晶片生產方面，三星表示，由於良率有所提高，第二季代工營收和獲利皆創歷年來第二季新高。

三星首批 3 奈米 GAA 晶片已在本月 25 日出貨，三星目標是透過增加新的全球客戶，同時照計畫開發第二代 GAA 技術，以增強技術競爭力。

三星第二季的資本支出為 12.3 兆韓元，其中 DS 支出 10.9 兆韓元，三星顯示器支出 0.8 兆韓元。

截稿前，三星週四在韓股盤中上漲 0.81%，暫報每股 62,200 韓元，競爭對手 SK 海力士 (000660-KR) 股價下跌 0.6%。