〈財報〉Shopify第二季慘虧逾12億美元 但財測撐腰 盤中漲逾12%

加拿大電商巨擘 Shopify 周三（27 日）美股盤前公布 2022 會計年度第二季財報，隨著消費者購物支出減少上季慘虧逾 12 億美元，營收也不及市場預期，為此 Shopify 打算將裁員與縮減支出，不過 Shopify 仍給出樂觀展望，激勵股價從盤前跌勢轉漲，截至盤中漲逾 12%。

截稿前，Shopify(SHOP-US) 盤中股價上漲 12.04%，每股暫報 35.38 美元。

展望未來，Shopify 預估 2022 下半年加入平台的新商家數量將高於上半年。有鑑於消費者商品支出壓力漸增以及下半年美元走強可能帶來負面影響，預估全年的商品總值（GMV）與總營收在 4 個季度分布更加均勻，與去年情況類似，但看好 GMV 下半年將繼續跑贏整體零售市場。

此外，Shopify 預估，今年商家解決方案營收成長將是訂閱解決方案營收成長的兩倍以上，並且商家解決方案營收占 GMV 的百分比將繼續提升，不過毛利率成長將落後營收成長，而不包括一次性項目的營業費用成長在第三、四季將顯著放緩。

Shopify 執行長 Tobi Lutke 向投資人喊話，忽視電子商務放緩而專注公司長期成長策略，同時表示正在重新調整超出預期的電子商務零售支出，並進行更嚴格的審查。Shopify 日前宣布將裁員約 1,000 名員工，約占其全球員工總數的 10%。

Shopify 第二季（截至 6/30）營收年增 17.1% 至 13 億美元，略低於分析師預估的 13.3 億美元；淨損 12.04 億美元，合每股虧 0.95 美元，去年同期淨利為 8.79 億美元或每股賺 0.69 美元。

按非一般公認會計準則（non-GAAP）計算，經調整後每股虧 0.03 美元，低於市場預期的每股賺 0.03 美元、經調整後淨損 3,845.3 萬美元，去年同期淨利為 2.85 億美元。

Shopify 第二季 GMV 年增 11% 至 469 億美元、總付款規模 (GPV) 成長至 249 億美元，去年同期為 203 億美元；訂閱方案營收成長 10% 至 3.664 億美元，商家解決方案營收年增 18% 至 9.286 億美元。