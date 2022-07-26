Shopify宣布裁員1000人 占總員工數10% 股價暴跌逾16%

Shopify (SHOP-US) 周二 (26 日) 宣布將裁員約 1000 名員工，約占其全球員工總數的 10%。公告發布後，Shopify 股價下跌 16% 以上。

在給員工的備忘錄中，CEO 盧特克 (Tobi Lutke) 承認他錯判了疫情驅動的電商榮景會持續多久，並且線上支出正在全面回落中。因此 Shopify 將採取行動削減一些職位。

根據證券申報文件，截至 2021 年 12 月 31 日的財年，Shopify 擁有 10000 多名員工。

裁員將影響 Shopify 的所有部門，但大部分將針對招聘、支援和銷售方面。盧特克表示，「整個公司」正在消除「過度專業化和重複的角色，以及一些雖方便但與推出產品相去甚遠的職位」。

在經濟不確定性和疫情逐漸減弱的情況下，科技業者一直在宣布裁員、凍結招聘和取消工作機會。本月稍早，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和 Facebook 所有者 Meta (META-US) 都表示將放慢招聘步伐。Netflix (NFLX-US) 和 Coinbase (COIN-US) 則已宣布裁員。

Shopify 為企業提供線上銷售產品工具，是疫情驅動電商熱潮的最大受益者之一。隨著店面重新開業，消費者恢復到疫情前的購物習慣，Shopify 和電商領域的其他公司開始擔心無法維持既有的高速成長。