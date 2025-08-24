把握50年以來最弱美元！法人看好2大利多助攻 新興市場債今年漲幅逾7%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-24 10:41

2025 年八月以來，新興市場債券持續吸引資金湧入，績效亮眼，年初至今平均漲幅達 6~7%，明顯優於其他全球各主要債券市場。美元在 2025 年以來創下 50 年以來最弱表現，帶動新興市場本地貨幣債表現優於其他固定收益資產，法人表示，新興市場債未來具美元走弱拉抬及基本面改善等雙重優勢，在資金行情與基本面利多的雙重推動下，新興市場債將成為固定收益投資布局的焦點。

把握50年以來最弱美元！2大利多助攻 新興市場債今年漲幅逾7%。（圖: shutterstock）

根據 Bloomberg 統計，截至 8 月 17 日，全球各主要債券市場中，今年以來表現最佳的前三名均由新興市場債券包辦，分別為新興美元主權債 7.15%、新興美元企業債 6.01%，以及新興本地貨幣債 5.59%；相較之下，美國公債年初至今的報酬率僅 3.83%。受此帶動，新興市場債券基金同樣繳出亮眼成績，Morningstar 資料顯示，今年以來平均報酬率已突破 7%。

國際資金的持續流入是新興市場債持續上漲的重要動能之一，根據 Bloomberg 統計，截至 7 月底，今年累計淨流入金額達 345 億美元，同時，目前呈現連續多周買超的趨勢。

富蘭克林證券投顧表示，全球關注美國利率發展時，拉丁美洲和非洲不乏有接近或高於 10% 的公債殖利率機會可尋。受到美國關稅衝擊，新興國家也多有空間降息以提振經濟，有利於當地公債表現。而且今年以來全球資金回流到新興國家當地公債市場的資金尚不顯著、並未出現擁擠交易。預期美元貶值趨勢下，新興國家當地債可望吸引更多資金流入。

M&G 新興市場債券基金投資團隊分析，除了美元走弱，經濟基本面改善，也是是新興市場債重要的上漲原因，美元在 2025 年開局創下 50 年以來最弱表現，帶動新興市場本地貨幣債表現優於其他固定收益資產，而美國龐大債務壓力也可能削弱美元的全球儲備地位。

該團隊表示，新興市場平均債務對 GDP 比率僅 75%，遠低於已開發經濟體的 110%，並因財政紀律提升而持續獲得評級調升，僅 2024 年就有 14 個主權國家評級上修，創下 2011 年以來最高紀錄。國際貨幣基金組織（IMF）也預估，2025 年新興市場經濟成長率將達 3.7%，明顯領先已開發市場的 1.4%。

同時，新興市場在金融政策與企業端的表現上同樣優於已開發國家，M&G 新興市場債券基金投資團隊表示，疫情後新興市場多數央行快速升息，如巴西即比美國早一年行動，成功壓抑通膨並維持正的實質利率，提升了投資吸引力與政策可信度，企業端則同樣展現改善趨勢，截至 4 月底，評級在 CCC+ 以下的發行人數已降至僅 9 家，顯示新興市場企業槓桿率下降、利息覆蓋率提升，整體信用品質顯著改善，進一步鞏固了新興市場債的投資吸引力。

Morningstar 境外全球新興市場債券基金比較表，按今年以來報酬率排序：

今年以來 近一個月 近三個月 近六個月 近一年 近三年 法巴新興市場精選債券基金 C (美元) 12.51 2.12 5.88 9.00 10.64 34.35 資本集團新興市場債券基金 (盧森堡) B 10.74 1.84 5.22 7.34 7.20 25.79 M&G 新興市場債券基金 A(美元) 9.89 2.23 5.36 7.27 9.38 31.63 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 9.57 2.57 6.54 5.15 14.78 46.98 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) 9.57 3.23 5.72 5.94 11.70 32.40 同類型平均 7.00 2.56 4.90 4.62 8.54 26.75