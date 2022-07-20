Shopify攜手YouTube 搶攻直播商機

加拿大電商巨擘 Shopify 周二（19 日）宣布與 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 YouTube 達成合作協議，允許商家透過 YouTube 影片或直播銷售商品，讓觀眾不用跳出觀看頁面也能購物。Shopify 也希望利用人數不斷成長的影片內容創作者推出自己的線上商店，消息激勵 Shopify 盤中股價漲逾 4%。

Shopify 這次的合作是建立在與 Google 現有的合作基礎上，讓商家把他們的線上商店與 YouTube 進行整合，藉此擴大商機。YouTube 目前每月用戶超過 20 億人。

在這次的合作中，商家可以在直播過程中標記與釘選商品，在影片下方的產品貨架上顯示精心策畫的產品清單，並在其 YouTube 頻道下方添加商店標籤展示商品。

Shopify 的產品、市場與創作者總監 Amir Kabbara 表示，與 YouTube 的合作將有助於提高轉換率，進而提升商品交易總額，此乃公司成功的關鍵指標。

除了攜手 YouTube 合作外，Shopify 上月底早已和社群媒體平台推特 (TWTR-US) 合作，透過帳號整合，讓賣家原本在 Shopify 的上架商品資訊同步到推特，進而透過推特的傳播力道增加商品曝光量，但最終消費交易還是會回到 Shopify 網站完成，應對疫情後網購成長放緩的局面。

不僅如此，Shopify 還與 TikTok、臉書、Instagram 等其他社群媒體平台合作，而且透過夥伴關係整合的訂單在今年第一季成長 4 倍。

隨著疫情漸退，消費者重返實體店面，Shopify 已失去加拿大最具價值公司的寶座，股價今年迄今也也下跌逾四分之三。截稿前，Shopify(SHOP-US) 盤中股價上漲 4.06%，每股暫報 33.86 美元。

