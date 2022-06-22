Shopify推出多種新工具 應對電商購物趨緩

加拿大科技巨頭 Shopify Inc (SHOP-US) 推出新工具來協助其商家向其他企業和推特 (Twitter)(TWTR-US) 進行銷售，以應對新冠疫情後線上購物的放緩。

該公司周三 (22 日) 公布了超過 100 種新工具，包括支持其推進 B2B 計劃的工具，購物者可以將他們的加密錢包連接到商店，以及在蘋果 (AAPL-US) iPhone 上的「點擊支付」功能。

幫助企業建立線上商店的 Shopify 在疫情封鎖期間如魚得水，因為全球品牌和地區小店等都店關閉期間轉而直接向消費者線上銷售。

然而，隨著經濟重新開放，投資人開始質疑 Shopify 的未來，該公司股價今年來下跌 76%，並回吐了疫情收益的絕大部分。

根據總裁芬克斯坦 (Harley Finkelstein) 的說法，Shopify 對放緩的解決方案是擴展到批發市場，這是一個比直接面向消費者更大的通路，並且「有數十億的未開發收入」。

芬克斯坦在接受採訪時說，企業正在尋求從直接面向消費者轉變為「連接消費者」，這使人們更容易通過社交媒體平台購物和使用手機付款，「這是零售業的下一步。在各個方面，購物已經成為用錢包投票支持該品牌；這就是我認為連接消費者的意義所在。」

疫情後的世界也給 Shopify 的最大競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 帶來挑戰，因為它在繁榮時期建造了過多倉庫，遭受了巨額虧損。

在本月稍早的播客中，Shopify 的長期投資人 Mawer Investment Management 的 Vijay Viswanathan 表示，出於對成長放緩和競爭放緩的擔憂，該公司將退出該股，「互聯網變得越來越擁擠，證明估值的合理性變得越來越難。」