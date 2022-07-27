美國6月耐久財訂單成長遠超預期 連4個月成長

美國商務部周三（27 日）公布數據顯示，受軍用飛機訂單激增及對設備需求推動，美國 6 月耐久財訂單初值意外成長 1.9%，不僅遠高於市場預期下滑 0.4%，也高於 5 月的成長 0.8%，連續 4 個月成長。

美國 6 月耐久財訂單初值意外成長 1.9%，遠超市場預期下滑 1.4%，連 4 個月成長。(圖片：Zerohedge)

此外，扣除國防及運輸的耐久財訂單成長也超過預期，數據顯示，6 月扣除國防的耐久財訂單月增率報 0.4%，高於預期的下滑 0.5%，前值為成長 0.7%；扣除運輸的耐久財訂單月增 0.3%，高於預期的成長 0.2%，前值為成長 0.7%。

觀察細項，6 月金屬製品、電器設備電器及零件的訂單月增率小幅成長。交通設備的訂單月增 5.1%，其中軍用飛機與零件訂單月增率意外成長 80.6%，商用飛機訂單月減 2.1%，汽車與零件訂單月增 1.5%。

有分析指出，軍用飛機訂單激增與俄烏衝突有關，而汽車訂單成長可能是因汽車晶片供應壓力減輕。

電腦與電子產品訂單月增率也出現成長，其中電腦及相關產品訂單月增 5.9%，通訊設備訂單月減 2.3%；初級金屬與機械訂單持續減少。

6 月耐久財訂單成長表明，雖然聯準會（Fed）持續收緊貨幣政策且經濟前景越來越黯淡，但企業仍然繼續投資。不過訂單增加少部分源於物價上漲，說明需求依然強勁。

先前有分析師擔心美國第二季國內生產毛額（GDP）可能再次萎縮，但是耐久財意外成長讓這種可能性大幅下降，因為幾乎每個類別的訂單均出現意外的成長。