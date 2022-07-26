鉅亨美股雷達：市場關注多家企業財報 通用汽車上季獲利不如預期

美股重要看點：

多家企業將公布財報，包含微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOGL-US)、德儀 (TXN-US) 等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.747%，美股期貨週二 (26 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.38%，標普 500 期貨跌 0.35%，那斯達克 100 期貨跌 0.44%。

Fed 正試圖在經濟成長放緩的背景下抑制通膨。市場普遍預計聯準會周三 (27 日) 將再升息 3 碼，但也可能以對緊縮政策更強硬的決定來讓市場驚訝。升息 75 個基點將使聯邦基金利率處於 2.25% 至 2.5% 的範圍內。Fed 自 3 月開始升息，當時聯邦基金利率區間為 0 至 0.25%。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益宏觀策略主管卡隆 (Jim Caron) 表示：「我的確實認為他們會在 9 月變得更加鷹派。他們只是在抑制通膨方面還沒有看到任何進展。」

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）表示，由於利率上升與經濟背負著高額債務負擔，美國正面臨嚴重的經濟衰退，而那些認為經濟僅輕微衰退的人根本是在「妄想」。

標普 500 指數 7 月以來反彈近 5%，引發華爾街對股市多空的辯論，大摩財富管理部門投資長 Lisa Shalett 周一 (25 日) 表示，股市反彈是因為投資人預期通膨觸已頂、就業市場開始冷卻，這些將讓 Fed 明年初有降息空間，以上假設「理論上可能方向正確，但定價時機卻還不成熟」。

Shalett 說：「在我們看來，這波熊市反彈充滿虛假的幻想，我們擔心投資人以為 Fed 加速升息快到達頂點，並邁向結束緊縮循環。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月諮商會消費者信心指數，預估 98.5，前值 98.7

美國 6 月季調後新屋銷售年化總數 (萬戶)，預估 67.5，前值 69.6

美國 6 月濟調後新屋銷售年化月率 (%)，前值 10.7

重要個股動態：

家電製造商惠而浦 (WHR-US) 周一 (25 日) 盤後公布多空交錯的第二季財報，並下調今年財測，主因是成本上升和需求放緩令環境充滿挑戰，但因第二季調整後獲利 (EPS) 高於預期。

惠而浦表示，第二季虧損 3.71 億美元或每股 6.62 美元，與去年同期獲利 5.81 億美元或每股 9.15 美元的光景大相逕庭，虧損主因是停止在俄羅斯銷售，引起 7.47 億美元的一次性相關費用。

WHR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

由於零件短缺，通用汽車 無法在上季末出貨近 10 萬輛汽車，第 2 季獲利低於華爾街預期。但該公司維持之前的全年獲利財測不變。

CEO 巴拉 (Mary Barra) 在財報聲明中表示，「由於過去一年晶片短缺，我們一直在以較低的產量運作；即使面臨這些壓力，我們仍取得了強勁的業績。」「可以肯定的是，人們對經濟狀況感到擔憂。這就是為什麼我們已採取積極措施來管理成本和現金流，包括減少可自由支配的支出，並將招聘限制在支持成長的關鍵需求和職位上。」

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

沃爾瑪 (WMT-US) 周一 (25 日) 突然宣布調降第 2 季和全年度獲利預測，理由是糧食和燃油通膨高漲，擠壓消費者在電子產品等非必須用品的開銷，盤後股價應聲重挫近 10%，並拖累目標百貨 (Target)、亞馬遜等同業。

沃爾瑪預估，第 2 季調整後 EPS 將下滑約 8-9%，2023 會計年度 EPS 將減少 11-13%，若不計資產處分，全年度 EPS 將下降 10-12%。