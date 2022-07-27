〈財報〉麥當勞Q2業績憂喜參半 同店銷售表現亮眼

麥當勞周二（26 日）盤前公布 2022 會計年度第二季財報，雖然營收受關閉俄國業務等原因影響表現不如預期，但經調整後每股獲利優於分析師預期，另外在價格調漲與超值商品銷售的策略下，美國同店銷售成長寫下佳績，激勵盤前股價漲逾 2%，開盤後股價續揚，截至盤中漲近 3%。

截稿前，麥當勞 (MCD-US) 盤中股價上漲 2.84%，每股暫報 257.50 美元。

麥當勞第二季（截至 6/30）營收年減 2.87% 至 57.18 億美元，部分原因是關閉俄國業務影響，低於 Refinitiv 分析師預估的 58.1 美元，經調整後每股獲利報 2.55 美元，優於分析師預期的 2.47 美元。

麥當勞第二季淨利年減 46.46% 至 11.88 億美元，合每股獲利 1.60 美元，遠低於去年同期的 22.2 億美元或每股獲利 2.95 美元。不過除去麥當勞俄國業務出售涉及 12 億美元的支出、法國稅收訴訟和解費用與其他項目，第二季每股獲利為 2.55 美元，年增 8%。

不過薪資上漲與能源成本攀升也在影響麥當勞的獲利，該公司上季餐廳總獲利僅成長 3%，扣除匯率折算後成長 8%，通膨壓力將繼續影響下半年獲利。

值得注意的是，麥當勞第二季美國同店銷售成長達 3.7%，優於 StreetAccount 預估的 2.8%，除自家應用程式與外送服務助攻外，漲價策略以及超值商品銷售是推升美國同店銷售成長的一大功臣，由此也可看出消費者延續第一季購買實惠商品的趨勢。

另一方面，受惠國際市場強勁成長推動，上季全球同店銷售達 9.7%，但不包括俄羅斯門市與烏克蘭的餐廳。