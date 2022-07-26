IMF大砍全球GDP預測 指經濟前景「黯淡且更不確定」

國際貨幣基金 (IMF) 周二 (26 日) 調降對 2022 年和 2023 年的全球成長預測，聲稱全球經濟前景「黯淡且更加不確定」。

IMF 現在預計今年世界經濟將成長 3.2%，然後在 2023 年進一步放緩至 2.9%。與 4 月的預測相比，這次修正分別調降了 0.4 和 0.7 個百分點。

總部位於華盛頓的 IMF 表示，修訂後的前景顯示，其早前報告中概述的下行風險正在成為現實。這些挑戰包括全球通膨飆升、中國經濟放緩速度較預期更為惡化，以及烏克蘭戰爭的持續影響。

報告表示：「隨著 2021 年的初步復甦，2022 年的事態發展越來越悲觀。」「已被疫情削弱的全球經濟受到一些衝擊：全球通膨高於預期，尤其是美國和歐洲主要經濟體，引發了更緊縮的金融狀況；中國經濟放緩程度甚於預期，反映出疫情的爆發和封鎖；以及烏克蘭戰爭的進一步負面溢出效應。」

預期的放緩將代表自 2020 年以來全球實質 GDP 的首次單季收縮。IMF 表示，「看似合理」但不太可能的替代情景可能會導致 2022 年全球成長率降至 2.6% 左右，2023 年降至 2.0% 左右，從而使全球經濟成長放緩至 1970 年以來倒數 10% 之內。

世界銀行上月將 2022 年全球成長預期從早前估計的 4.1% 調降至 2.9%，理由也是類似的宏觀經濟壓力。

美國、中國和印度的成長前景惡化，是推動 IMF 下修成長預期的主因。

美國 GDP 展望調降 1.4 個百分點至 2.3%，主受 2022 年上半年成長弱於預期、家庭購買力下降和貨幣政策收緊的推動。

在疫情封鎖期延長和房市危機加深之後，中國經濟成長率預計比之前的估計低 1.1 個百分點。現在預計全球第二大經濟體將在 2022 年成長 3.3%，為 40 年來最低水平，看齊 2020 年新冠疫情危機的初步影響。

印度的預測被調降 0.8 個百分點至 7.4%，主要是由於外部條件不利和政策收緊速度加快。

與此同時，歐元區的前景被調降 0.2 個百分點至 2.6%，不過 IMF 表示，烏克蘭戰爭的更大影響可能在 2023 年進一步發酵，尤其是德國、法國和西班牙等主要經濟體。

IMF 表示，雖然俄羅斯因無端入侵烏克蘭而受到廣泛的經濟制裁，但俄羅斯經濟在第 2 季的收縮幅度低於預期。其 2022 年預測調升 2.5 個百分點，但其估計成長率仍為 -6.0%。

在食品和能源價格上漲的帶動下，通膨將在 2022 年繼續走高。

IMF 現在預測，今年發達經濟體的全球通膨率將達到 6.6%，新興市場和發展中經濟體將達到 9.5%；分別調升 0.9 和 0.8 個百分點。

隨著物價上漲助長全球生活成本危機，IMF 表示，抑制通膨應該是政策制訂者的首要任務，「收緊貨幣政策將不可避免地造成實際經濟成本，但拖延只會加劇成本。」

它補充說，解決能源和燃料價格上漲的政策應側重於最弱勢群體，而不會扭曲整體物價。