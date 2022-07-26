〈財報〉供應鏈問題傷及獲利 通用汽車上季獲利未達預期

由於零件短缺，通用汽車 (GM-US) 無法在上季末出貨近 10 萬輛汽車，第 2 季獲利低於華爾街預期。但該公司維持之前的全年獲利財測不變。

以下是與 Refinitiv 編製的華爾街共識預期相比的關鍵數字：

●調整後每股獲利 1.14 美元，低於預期的 1.2 美元；而 2021 年第 2 季為 1.97 美元。

●營收 357.6 億美元，高於預期的 335.8 億美元；2021 年第 2 季為 341.7 億美元。

●調整後息稅前獲利 23.4 億美元；2021 年第 2 季為 41.2 億美元。

●息稅前獲利調整後獲利率 8.0%；2022 年第 1 季為 11.2%，2021 年第 2 季為 10.4%。

與其他全球汽車製造商一樣，通用汽車過去幾季一直在努力面對供應鏈中斷問題，因為新冠疫情的爆發以及最近俄羅斯入侵烏克蘭，已迫使工廠關閉並對全球物流造成嚴重破壞。

通用汽車曾在 7 月 1 日警告投資人，其庫存中有大約 95000 輛汽車缺少零件。與大多數汽車製造商一樣，通用汽車在將整車交車給經銷商之後才列為營收，而不是之前。

CEO 巴拉 (Mary Barra) 在財報聲明中表示，「由於過去一年晶片短缺，我們一直在以較低的產量運作；即使面臨這些壓力，我們仍取得了強勁的業績。」「可以肯定的是，人們對經濟狀況感到擔憂。這就是為什麼我們已採取積極措施來管理成本和現金流，包括減少可自由支配的支出，並將招聘限制在支持成長的關鍵需求和職位上。」

她說，「我們還模擬了許多低迷假設，準備在必要時採取慎重的行動。」

巴拉表示，通用汽車仍然有信心在全年實現之前的財測，「這種信心來自我們對通用汽車全球產量和批發交車量將在下半年大幅成長的預期。」