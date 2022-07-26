〈財報〉3M將分拆醫療保健業務 成立新上市公司

工業巨擘 3M 周二（26 日）宣布將分拆其醫療保健業務，成立一家獨立的上市公司，以推行各自的成長計畫，預計將於 2023 年底完成，同時 3M 也將繼續持有新公司 19.9% 的股份。3M 同日也公布上季亮麗財報。

新的 3M 公司將是一家全球材料科學公司，擁有一系列工業和消費市場，而分拆出來的醫療保健公司將專注於傷口護理、醫療資訊技術、口腔護理和生物製藥過濾。前者在 2021 年的銷售額為 268 億美元，而醫療保健業務為 86 億美元。

另外，3M 為美國軍方生產耳塞的子公司 Aero Technologies 已申請破產保護，因為該公司生產的耳塞有缺陷導致士兵聽力受損，一些人已向該公司提起訴訟，指控 Aero 隱瞞設計缺陷並捏造測試結果，而且也未提供正確使用耳塞的使用說明。

對此，3M 承諾出資 10 億美元成立信託基金解決後續的賠償問題，同時也由於這項融資協議，3M 在第二季提列 12 億美元的稅前支出。

第二季營收、獲利均優於市場預期

3M 於今日盤前公布 2022 會計年度第二季財報，營收報 87 億美元，優於 Refinitiv 分析師預估的 85.8 億美元，經調整後每股獲利報 2.48 美元，也高於分析師預期的 2.45 美元。

3M(MMM-US) 的財報佳績激勵盤前股價上漲約 4%，開盤後上漲 4.03%，每股暫報 139.56 美元。

此外，3M 也在分拆其食品安全業務，分拆後將與食品安全檢測公司紐勤（Neogen）(NEOG-US) 合併，預估將在 9 月前完成分拆。