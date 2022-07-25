花旗、瑞銀分析師：美企財報表現比預期好

根據花旗與瑞銀全球財富管理（UBS Global Wealth Management）策略師表示，美國財報季的狀況比預期好，原因是消費者支出依然強勁，而且股市已消化大部分壞消息。

瑞銀 GWM 投資長 Mark Haefele 在報告中寫道，到目前為止，在已公布財報的企業中，有 6 成的公司營收超過預期、7 成 5 的公司獲利優於預期，整體而言儘管獲利成長正在放緩，但未見下滑跡象。

市場對企業財報能禁得起通膨飆升、央行立場強硬以及潛在經濟衰退的樂觀情緒推動股市在 7 月走高，讓標普 500 指數有望寫下 10 月以來最大單月漲幅。儘管企業財測已經反映出高成本帶來的壓力，但 Haefele 表示，消費者支出仍保持良好，特別是在旅遊相關產業。

Haefele 報告中寫道，航空公司、飯店與信用卡公司表示，休閒需求強勁，商業支出正在回升。

雖然到目前為止，標普 500 指數成分股只有約四分之一的公司公布財報，但以 Scott T. Chronert 為首的花旗策略師表示，銀行股在前些日子的財報占據主導地位，整體營收超出預期的 1.6%、獲利超過預期約 5%。

該團隊也表示，第二季優於預期的業績也可能抵銷下半年的一些負面修正，但同時警告第三季的 13% 的成長預期「看起來很激進」。

不過花旗對今年企業獲利持相反看法，預估他們將證明能抵禦美國可能出現的經濟衰退與美元走強影響。此外，Chronert 表示，標普 500 指數在經歷今年的跌勢後，戰術指標已為反彈做好準備，不是在獲利「沒有預期的那麼糟糕」，就是對美國聯準會（Fed）升息的押注已經進行定價的背景下。

Chronert 在報告中寫道：「支撐標普 500 指數下半年上行預期的「獲利韌性」主軸似乎未受影響」。

與此同時，摩根大通分析師 Mislav Matejka 也表示，股市前景正在改善，因為投資人對企業財報變化做出反應，較弱的業績被視為好消息，另一方面，高盛策略師 David J. Kostin 預估，企業營收將因美元走強而承壓。