鉅亨美股雷達：投資人關注本週Fed決議 超級財報週來臨

美股重要看點：

美股本週進入超級財報週，聯準會 (Fed) 將在週四公布利率決議。美國 10 年期公債殖利率來到 2.805%，美股期貨週一 (25 日) 上升，道瓊期貨漲 0.50%，標普 500 期貨漲 0.47%，那斯達克 100 期貨漲 0.44%。

本周大部分焦點將集中在 Fed 將於周三 (27 日) 結束的為期兩天政策會議，經濟學家普遍預計 Fed 將升息 3 碼 (75 個基點)。

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在週日 (24 日) 表示，美國經濟成長正在放緩，她承認存在衰退的風險，但同時也說道衰退並非無可避免。

葉倫也表示，目前通膨太高，但是近期美聯準會 (Fed) 升息有助於遏制物價飆升。此外，拜登政府正在釋出石油儲備，此舉已經幫助降低了汽油價格。最近幾週，汽油價格下跌了約 50 美分，而且應該還會繼續走低。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 表示，美聯準會 (Fed) 官員需要堅定升息，才能壓制處在 40 年高點的通膨。同時，他也認為，美國經濟軟著陸已經幾乎無法實現。

本周華爾街將受到大量主要企業財報的影響，其中包括來自科技巨頭 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 財富管理公司投資長 Leo Grohowski 表示，：「大企業對前景的看法，比財報本身更重要。把企業說法和彙整已發生事件的統計數據互相參照，相信這會是劇烈震盪的一週。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 7 月達拉斯 Fed 製造業指數，前值 - 17.7

重要個股動態：

福特汽車 (F-US) 正在努力追趕電動汽車領導者特斯拉 (TSLA-US)，除了公布 500 億美元用於其到 2026 年的電動汽車擴張戰略之外，知情人士表示，福特還將在未來幾周內裁員多達 8000 人，以提高利潤並為其電動汽車雄心提供資金。

在被問及裁員問題時，福特 CEO Jim Farley 表示，要在這個領域快速發展，小團隊更具優勢，它比大團隊行動得更快，會減少很多官僚體系干擾。

F 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (25 日) 預告，將在中國市場針對 iPhone 高階機種和相關配件，實施期間限定的特別折扣活動。對蘋果公司而言，在中國市場採取這樣的銷售策略相當罕見，而這也似乎意味著該公司在跨入下半年後，仍抱有剩餘庫存。

蘋果公司周一在官網貼出公告，預告從本周五 (29 日) 起到下周一 (8 月 1 日) 的四天期間，將於中國市場針對 iPhone13 系列實施降價促銷活動，折扣最多達人民幣 600 元，而其他的折扣商品還包括部分型號的 AirPods 耳機以及 Apple Watch 手錶。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 周一 (25 日) 在監管文件中披露，已收到美國證券交易委員會 (SEC) 的第二份傳票，原因是其 CEO 馬斯克在 2018 年關於將公司私有化的推文。

馬斯克在 2018 年與 SEC 和解，同意讓該公司律師預先審查包含公司重要資訊的推文，中止了 SEC 對其私有推文提出的訴訟。今年 6 月，馬斯克對法官拒絕終止與 SEC 的 2018 年協議提出上訴。