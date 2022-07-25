等待大量財報及Fed會議結論 美債殖利率本周小升開出

美國國債殖利率周一 (25 日) 上漲，因投資人為本周的企業財報和聯準會 (Fed) 的關鍵政策決定預做準備。

美東時間清晨 6 點 20 分，指標 10 年期美國國債殖利率攀升 2.4 個基點至 2.805%，而 30 年期美國國債殖利率上升 5.2 個基點至 3.048%。殖利率與價格成反比。

2 年期國債殖利率小升 0.8 個基點至 2.999%，備受關注的 2 年期與 10 年期殖利率曲線維持倒掛；市場通常將其解讀為衰退即將來臨的訊號。

本周大部分焦點將集中在 Fed 將於周三 (27 日) 結束的為期兩天政策會議，經濟學家普遍預計 Fed 將升息 75 個基點。

Fed 正試圖在經濟成長放緩的背景下控制通膨，上周公布的一系列商業活動和就業數據弱於預期就證明了這一點。

美國財政部長葉倫周日 (24 日) 表示，雖然跡象顯示美國經濟面臨衰退風險，但衰退並非不可避免。

本周華爾街將受到大量主要企業財報的影響，其中包括來自科技巨頭 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

周一將拍賣 540 億美元的 13 周期國庫券和 420 億美元的 26 周期國庫券，以及 450 億美元的 2 年期國債。