本周迎來大型科技股財報 臉書廣告業務是市場焦點

本周財報是大型科技公司的舞台，4 家身價最高的美國公司加上 Meta 都將報告上季業績。

Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 周二 (26 日) 公布財報，蘋果 (AAPL-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 定在周四 (28 日) 結束。夾在中間的是周三 (27 日) 的 Meta (META-US)。

由於通膨飆升、利率上升和對經濟衰退的擔憂重創科技業，這 5 家公司的投資人今年都深受傷害。在大型股中，Meta 損失最大，市值縮水一半，因為臉書 (Facebook) 陷入困境的廣告業務尚未出現反彈跡象。

當 Meta 公布第 2 季數據時，華爾街將密切關注成長是否有恢復的跡象，並還需要看到用戶方面的改善趨勢；臉書用戶在最近幾季大量流失，轉向 TikTok 等競爭對手。

研究公司 Insider Intelligence 分析師威廉森 (Debra Aho Williamson) 說，「他們開始厭煩了。」「用戶肯定會流向於其他平台，或者與臉書的互動越來越少，當這種情況越來越多時，廣告商才會真正開始注意到這一點。」

預計臉書第 2 季營收將出現史上首次同比下降，分析師預計第 3 季將溫和加速，實現中個位數的成長。行動廣告的情緒在報告中表現不佳。

Snap (SNAP-US) 上周公布了令人失望的第 2 季業績，營收和獲利都下降，並宣布放緩招聘計畫。Snap 將原因歸咎於經濟困難和蘋果 iOS 隱私變化，以及來自 TikTok 和其他公司的競爭。

Rosenblatt Securities 分析師克羅克特 (Barton Crockett) 指出，就營收而言，Snap 和 Meta「都是同一等級」，「它們沒有成長，但現在還沒有真正跌落懸崖。」

從用戶角度來看，Snap 的表現更好。該公司上周表示，每日活躍用戶 (DAU) 同比增加 18%，達到 3.47 億。根據 FactSet 的數據，臉書 的 DAU 在第 1 季增加 4% 至 19.6 億，分析師預計這個數字將保持不變，這將比去年​​同期增加約 3%。

克羅克特說，「就用戶成長而言，Snap 處於更有利的地位。」

與 Snap 一樣，臉書也受到蘋果 iOS 更新的重創，這使得廣告商難以定位用戶。臉書對行銷人員的大部分價值在於定位能力和跨第三方網站追踪用戶的能力。

隨著該股今年下跌 50%，Meta 市值已跌至 5000 億美元以下，這使得該公司的市值低於特斯拉 (TSLA-US)、波克夏控股 (BRK.A-US) 和聯合健康 (UNH-US) 以及其大型科技同行。

亞馬遜 2022 年下跌 27%，Alphabet 下跌 25%，微軟下跌 23%，蘋果下跌 13%。

Meta 上次財報營收低於預期。CEO 查克伯格 (Mark Zuckerberg) 表示，一些挑戰是由於 iOS 的變化以及「更全面的宏觀趨勢，比如電商在疫情期間加速後趨於疲軟」。

TikTok 的崛起對臉書和 Snap 構成越來越大的威脅，因為這款流行的短影音軟體正吸引青少年和年輕人等高利潤族群。

與此同時，Meta 繼續花費數十億美元創建虛擬世界，讓人們透過虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 眼鏡訪問數位世界。

根據 CCS Insight 分析師蓋比 (Leo Gebbie) 的說法，Meta 目前是元宇宙 (Metaverse) 領域的新進領導者。根據最近對 VR 和 AR 進行的一項調查，Meta 是大多數人聯想到元宇宙理念的公司，凸顯出其投資和行銷工作的重要性。

但元宇宙距離成為主流並可能產生利潤還有幾年的時間。蓋比表示，他將看看查克伯格是否會在財報電話會議上花很多時間討論未來的元宇宙，或者只是專注於解決 Meta 的現實挑戰。

他說，「我認為我們肯定會看到他一再講述 Meta 是一家非常明智的公司。」