波音薪資談判破局 8/1起約2500名員工實施罷工

美國航太巨擘波音公司 (BA-US) 位於美國密蘇里州聖路易斯及附近的三座軍用飛機工廠工會周日 (24 日) 宣布，由於資方所提的薪資提案遭工會投票否決，預計 8 月 1 日起該廠約 2500 名員工將實施罷工。

《路透》報導，波音設在密蘇里州和伊利諾州的三座軍用飛機工廠，有負責生產 F-15 戰鬥機、F-18 戰鬥機、T-7A 型教練機，以及 MQ-25 無人加油機。這幾座工廠的員工人數約有 2500 人。

波音和這些員工之間的薪資協議在 7 月 25 日屆滿，波音原先開出的條件是，每年多提撥 1000 美元到員工的 401K 退休金帳戶；但是後來改成如果工會同意為期三年的勞動協議，波音公司就會多發出 3000 美元獎金。

國際機械師及航太工人協會 (IAM) 在一份聲明中提到，「波音之前從我們會員那裡拿走退休金，現在波音不願意充分補償我們會員的 401K 退休金計劃。」聲明提到，該協會成員不會接受不公平、不平等的條件，並補充「不會允許這家公司將會員辛苦賺來的退休金置於險境。」

波音周日表示，對於該份極具競爭力的提案在當天投票遭到否決感到失望，也將啟動應急計劃，以在罷工發生時能讓營運持續下去。