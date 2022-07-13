波音6月交機數逾三年首破50架 上半年增38%

波音 (BA-US) 周二 (12 日) 公布 6 月飛機交付量為 51 架，單月交付量是 2019 年 3 月以來首度突破 50 架。

數據顯示，波音 6 月一共交付 51 架飛機，使上半年總交付量較去年同期增長 38% 至 216 架。6 月交付的飛機當中有 43 架是 737 Max，顯示該機型正逐步從空安危機起死回生。

然而，業內人士透露，波音 737 Max 月產能雖已達 31 架的目標，但尚未穩定，因為航空業仍面臨供應鏈阻礙。

其他在 6 月交付的機型還包含 6 架廣體商用貨機。值得注意的是，因生產缺陷問題，波音已經連續 12 個月沒有交付 787 夢想客機。

新業務方面，波音 6 月共拿下 50 架的飛機訂單，包含 49 架 737 MAX，其中有 48 架出售給未公開姓名的客戶，唯一的公開買家是美國航空。

另外，波音 6 月也取消 35 架飛機訂單，主要和航空公司重組有關，其中有 29 架原本是要給挪威航空。

整體來看，波音上半年共拿下 286 架訂單，並取消 100 架訂單，淨訂單量為 186 架，競爭對手空中巴士 (Airbus) 上周五 (8 日) 公布上半年交付量持平在 297 架，淨訂單量為 259 架。

波音預定於 7 月 27 日公布第二季財報。FactSet 調查分析師預期銷售額為 175 億美元，高於去年同期的 170 億美元，調整後每股虧損料自去年的 60 美分縮小至 7 美分。

波音股價周二收盤勁揚 7.42%，以每股 147.15 美元作收。