鉅亨美股雷達：波音稱非常接近787客機交付 市場預計聯準會升息75基點

美股重要看點：

由於交易員押注聯準會在即將召開的會議上，將不會像一些人擔心的那麼激進，因此週五出現了反彈。《華爾街日報》週日報導稱，Fed 預計在本月晚些時候的會議上，將利率提高 75 個基點。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 在最新報告中也表示，他預計聯準會將升息 0.75 個百分點。

儘管如此，對於美股主要股指來說，過去 3 週仍有 2 週下挫，原因在於通膨高燒不退，逼迫聯準會激進升息，這使得美國經濟恐將陷入衰退。

瑞銀全球財富管理投資長 Mark Haefele 認為，未來幾個月市場可能會繼續波動，交易仍將基於對經濟增長和通膨的希望和擔憂。

然而，到本週末，由於強勁的零售銷售數據以及一些聯準會官員的評論，淡化了部分擔憂。

Fundstrat Global Advisors 的 Tom Lee 將週五的反彈，部分歸因於零售銷售數據，這表明經濟正在放緩但並未崩潰。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

1. 波音 (BA-US)

波音公司商用飛機部門首席執行官 Stan Deal 稱，波音已經非常接近恢復「787 夢想客機」的交付。前這款飛機的交付暫停了近兩年。

Deal 說，為解決這種寬體噴氣機各種生產缺陷的審批監管程式已接近完成。

FAA 最終控制著波音公司何時可恢復交付 787 夢想飛機。FAA 說，「只有在波音公司證明 787 夢想飛機符合 FAA 的安全標準之後，才會簽署每一次交付。」

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 迪士尼 (DIS-US)

迪士尼將旗下體育串流影視服務 ESPN + 訂閱費調漲 43% 至每月 9.99 美元。

ESPN + 先前每月訂閱費為 6.99 美元，但自 8 月 23 日起將適用新價格，年度訂閱方案則自 69.99 美元調漲至 99.99 美元。

串流媒體服務一口氣漲價 40% 以上相當罕見，迪士尼 ESPN+ 先前兩次漲價都僅調升月費 1 美元，首次在 2020 年，第二次是去年 7 月。

DIS 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3.Rivian(F-US)

福特汽車在增加其電動 F-150 皮卡的產量的同時，也沒有放棄提供全新、高利潤的汽油引擎版高性能車型。

福特汽車週一 (18 日) 發表 F-150 Raptor R，這是其高性能越野皮卡的最新版本，配備增壓 5.2 升 V-8 引擎，可產生 700 馬力和 640 英尺磅的扭力。起價為 10 萬 9145 美元，包括送貨到府和運費。