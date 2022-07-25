努力追趕特斯拉 福特全速衝刺電動汽車擴張計畫

福特汽車 (F-US) 正在努力追趕電動汽車領導者特斯拉 (TSLA-US)，除了公布 500 億美元用於其到 2026 年的電動汽車擴張戰略之外，知情人士表示，福特還將在未來幾周內裁員多達 8000 人，以提高利潤並為其電動汽車雄心提供資金。

在被問及裁員問題時，福特 CEO Jim Farley 表示，要在這個領域快速發展，小團隊更具優勢，它比大團隊行動得更快，會減少很多官僚體系干擾。

福特計畫全力衝刺電動汽車業務，福特表示，到明年年底，它預計每年將生產 27 萬輛 Mustang Mach-E、15 萬輛 F-150 Lightning 車型、15 萬輛 Transit EV 商用貨車和 3 萬輛面向歐洲的新型電動 SUV。

福特表示，已經取得生產 60 萬部電動車全部所需的 60 GWh 電池量能。為加快擴產以趕超特斯拉，福特將向中國寧德時代，採購成本較低廉的磷酸鐵鋰電池 (LFP)，將自明年起開始為北美地區銷售的 Mustang Mach-E 電動休旅車供應 LFP 電池組。自 2024 年初起，F-150 Lightning 電動皮卡也將開始採用這類電池。

福特副總裁 Lisa Drake 表示，計畫從 2026 年起，從北美一座新的 40 GWh 工廠採購磷酸鐵鋰電池組。媒體此前報導，寧德時代正在美國找地建造電動車電池工廠，未來將供應福特和 BMW。福特也將與 LG Energy Solution 及其長期電池供應商 SK Innovation 合作。

福特表示，目前已經採購了在 2026 年底生產逾 200 萬輛電動車所需的 7 成電池量能。