波音CEO：供應鏈問題是737 Max增產最大障礙

波音公司 (BA-US) CEO 卡爾霍恩 (Dave Calhoun) 周一 (18 日) 表示，由於供應鏈限制，波音不會增加其暢銷的 737 Max 的產量。

卡爾霍恩表示，製造商平均每月生產 31 架 Max 機型，波音將專注於在增加產量之前穩定這個速度。

他說，「平均值對客戶來說不是好消息；但可預測性卻是。我們必須每個月產量維持在 31 架，始終如一且可預測。」「當我們有能力增產時就會增產，但供應鏈還沒有準備好。」

卡爾霍恩在波音宣布達美航空 (DAL-US) 訂購至少 100 架 737 Max-10 飛機後不久發表講話，這是該航空公司 10 多年來首次向該公司進行重大採購。定於 2025 年開始交機。

卡爾霍恩表示，飛機生產的長期限制來自引擎製造商，如奇異電氣 (GE-US) 和雷神科技 (RTX-US) 旗下的普惠 (Pratt & Whitney)。他說，這種情況可能會在未來 18 個月內持續下去。

雷神 CEO 海耶斯 (Greg Hayes) 周一稍早時表示，「情況真的很困難。」

他補充說，熟練的勞動力是最難獲得的：「有很多事情我們無法完成，因為沒有人。」

海耶斯表示，他還預計供應鏈和勞動力短缺的挑戰將持續到 2023 年底或 2024 年初。

波音定於 7 月 27 日公布第 2 季業績。