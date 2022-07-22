電信巨頭AT&T下修全年自由現金流 估下半年資本支出放緩

美國電信巨頭 AT&T (T-US) 21 日公布 2022 會計年度第二季財報，受惠移動通訊、光纖新增用戶持續創高，第二季營收 296.4 億美元，稀釋後每股純益 0.56 美元，優於預期，不過，公司下修全年自由現金流至 140 億美元，減幅 12.5%。

AT&T 示警，由於沉重的投資以及部分收款時間延長，下修全年自由現金流，也預估下半年資本支出將逐季放緩，資本支出預估較上半年減少 15% 至約 108 億美元。

AT&T 第二季營收 296.43 億美元 (以下同)，年減 17.1%，稅後純益 41.05 億元，每股純益 0.56 元；上半年營收 593.55 億元，年減 17.1%，稅後純益 88.67 億元，每股純益 1.21 元。

展望後市，AT&T 預期今年仍維持個位數成長，上修無線通訊業務成長幅度至 4.5-5%，調整後全年每股純益 2.42-2.46 元，資本支出持平 240 億元。

業務方面，AT&T 表示，第二季移動通訊業務新增用戶達 81.3 萬人，增幅創歷史紀錄，第二季累積移動通訊業務用戶達 6830 萬人，創 10 年同期新高，也是近兩年來單季新記錄。AT&T 移動通訊業務主要提供網路、通話服務。

另外，AT&T 說，第二季光纖業務新增用戶 31.6 萬人，累積光纖用戶 660 萬人，兩年來光纖用戶共增加接近 230 萬人，且連續 10 季季增 20 萬人以上。

在用戶持續成長同時，AT&T 服務範圍也擴大，公司表示，目前 5G 布局已達年底覆蓋 7000 萬美國人口的目標，今年覆蓋規模有望達到 1 億人；光纖目前服務已涵蓋美國超過 100 個都會區，服務人口上看 1800 萬人。