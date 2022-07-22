拆分利多已反映 GameStop跌逾3% 周五起一化四

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 的傳奇故事周五 (22 日) 將再次出現轉折，屆時 GameStop 將每股分拆成 4 股後開始交易。

美股周一收盤仍持有 GameStop 股票者，每 1 股將額外獲得 3 股，而周二至周四買進 GameStop 股分者，將自賣方取得額外股票。

周五，GameStop 股票將在拆分調整後交易，意味每一股的價值將是拆分前的 1/4。GameStop 周四收在每股 153.47 美元，因此拆分調整後每股價格為 38.37 美元。

股票拆分不會從根本上改變一家基礎公司，因為這類似將同一塊餡餅切分出更多小塊餅。

然而，一些投資者已在股票拆分之前湧入，因為看好拆分後的股價，更多散戶有能力入場，令向來具有迷因本質的 GameStop 當日股價漲逾 15%，因此該消息利多應已反映，周四 GameStop 收低 3.33%。

今年迄今 GameStop 股價上漲 3% 以上，但較 12 個月前股價下跌 14%。S&P 500 指數今年迄今約下跌 16%，較 2021 年同期下跌約 8%。

即使在拆分調整的基礎上，該股也將遠高於大多數分析師預期該股回升至 2020 年或甚至 2021 年的水準。新冠疫情爆發前，GameStop 股價不到 3 美元，但在 2020 年 8 月 Chewy 共同創辦人 Ryan Cohen 公布持股後，該股價跳漲。

Cohen 於 2021 年 1 月加入 GameStop 董事會，引起 Reddit 論壇上散戶的狂熱追捧，股價一度飆升至 347.51 美元，引起史詩般的軋空行情，對沖投資者不得不平倉逃離，扼殺了部分對沖基金。

Cohen 6 月擔任公司董事長，憑藉電商經驗大刀闊斧的改革，目前重金投資在 PC 耗材和電視擴展產品上，並推出非同質性貨幣 (NFT) 商城，以期跟上下一個遊戲時代，但分析師並非一致認同。

目前 Reddit 論壇上，該公司仍受部分散戶歡迎，他們預期該公司股票大漲之日即將來臨，但持相反看法的對沖者也不在少數。根據賣空分析公司 S3 Partners 的數據，拆分前股票約 1350 萬股被賣空，空單餘額 21.6%，約 21.5 億美元，拆分後被賣空的股數將發生變化，但總金額仍保持不變。

