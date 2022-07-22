小摩：美股今年落入熊市後 散戶交易熱潮不再

摩根大通 (小摩) 表示，2020 年和 2021 年新冠肺炎疫情期間席捲股市的散戶交易狂潮，如今已消散。

小摩在報告中指出，在經歷上半年 20% 熊市跌幅後，散戶已不願重返市場。小摩的分析顯示，證券資金流動遠不及 2020 年和 2021 年的水準，買進買權的成交量受到壓抑，紐約證券交易所融資賬戶大幅下降。此外，散戶偏好的個股，也完全沒有買氣。

小摩稱，無論是年長和年輕的散戶，都在猶豫是否應重返股市。其中，年長投資人往往傾向買入傳統股票型 ETF 和共同基金，而年輕散戶更傾向於個股和選擇權。

小摩也表示， 7 月至今，散戶活動似乎幾乎沒有變化，意味著投資人並不相信近期標準普爾 500 指數從 6 月底約 3,600 點的低點反彈 10% 的漲幅。

大摩首席美國股票策略師 Mike Wilson 日前表示，企業近期面臨越來越大的通膨和利率上升壓力，儘管股價反彈持續，熊市也不會因此終結。

「持續的勞動力、原料、庫存和運輸成本壓力以及需求放緩對利潤率構成了風險，卻沒有反映在多數分析師的預估中。」Wilson 說道。

美銀策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 等人則是將標普 500 指數目標價從 4,500 點調降至 3,600 點，並指出，經濟衰退期間指數的平均跌幅為 31%。他們表示，標普 500 指數年底前可能出現 3,000-3,200 點的水準。