美國晶片股吹起反攻號角 費半指數7月以來反彈19%

美國晶片股曾在 6 月拋售潮中跌入熊市，但 7 月展開凌厲的反攻，本月迄今共彈升 19%。

由於跡象顯示供應鏈瓶頸減緩，且需求仍在成長，費城半導體指數 7 月 1 日以來上漲 19%，漲幅超越大盤，周四上漲 1.5%。

本月稍早，台積電 (TSM-US) 公布優於預期的第 2 季財報，三星電子也宣布第 2 季營收躍增 21%。本周三新出爐的數據顯示，中國 6 月行動手機出貨量成長 9.2%，以蘋果 (AAPL-US) 手機最受歡迎。而在美國，參議院已經通過晶片法案的程序性投票，該法案若能經參眾兩院通過，將撥款 500 多億美元鼓勵半導體業者研發和設廠。

先前因為擔心美國聯準會 (Fed) 大幅升息會讓經濟陷入衰退，進而衝擊電子產品需求，美光 (MU-US)、邁威爾 (MRVL-US)、超微 (AMD-US) 等半導體股票遭大舉拋售。但目前看來，美國消費者支出仍強勁，而中國上海、北京等城市放寬防疫封控措施之後，民眾的購物興致回升。

Shaker 投資公司分析師 Ray Rund 說：「晶片股跌了不少，本益比接近過往區間水準的低點。我認為已經發生的下跌，意味著眾多擔憂已經反映在價格上。」

一些投資人最近開始逢低買進一些價值誘人的熱門晶片股，舉例來說，超微、輝達 (NVDA-US) 將連七日上漲。

Richard Bernstein 分析師 Dan Suzuki 表示，科技公司的財報如果「沒有想像中糟糕」，可能助長逢低買盤的樂觀氛圍，包括高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 下周都將公布財報。

AlphaTrAI 基金投資長 Max Gokhman 則提醒，雖然供應鏈瓶頸減緩讓晶片股具備一些防禦的特質，但投資人必須了解，晶片投資是長期過程，需要好幾年的時間才能看到效果。

他說：「晶片股之所以擁有防禦特質，是因為晶片需求持續升高，而供給相對受到限制。這種投資需要耗資數十億美元，而且要等好幾年才能提高產能，不像鑽油一樣簡單。」