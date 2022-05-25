非個案也不只數位廣告 Snap財測黯淡恐是經濟重大警訊

Snap (SNAP-US) 調降財測究竟是個案、產業訊號還是廣泛經濟的重大警訊？一些分析師主張，商業環境更加困難，投資者不必過度反應，但投資者擔心 Snap 的新財測恐在示警「全球經濟正快速衰退」這一點。

Snap 周一 (23 日) 預期，第二季營收成長年率將不及 20% 至 25% 範圍的低端。在摩根大通技術會議上，Snap 執行長 Evan Spiegel 表示，供應鏈問題、通膨上升和升息恐懼正重創許多企業。「宏觀經濟環境的惡化速度肯定比我們的預期還要快得多。」他補充，Snap 公司正放緩招募，更謹慎管理支出。

市場被嚇壞了，Snap 周二崩跌 43%，拖累其他數位廣告商：臉書母公司 Meta Platforms (FB-US) 大跌 7.6%；谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.95%；Pinterest (PINS-US) 重挫 23.64%；推特 (TWTR-US) 下跌 5.55%。科技股加權的那斯達克綜合指數下跌 2.3%。

對於市場悲觀看待 Snap 是該公司特定問題驅動，還是更廣泛的產業趨勢，分析師看法分歧。

KeyBanc 資本市場公司分析師 Justin Patterson 認為，Snap 更新財測是舉起警示標誌，但這非敲響整體產業的警鐘。他認為，該公司用戶族群偏年輕，可能對通膨壓力更為敏感。

但其他人較為悲觀。Jefferies 分析師 Brent Thill 周二表示：「疲軟不太可能只限於 Snap，我們預期宏觀經濟狀況會衝擊所有數位廣告商。」他將 Snap 股票目標價自 52 美元下調至 30 美元。

支持 Snap 問題恐怕是更廣泛現象的兩大論點：首先，該公司管理層做出初步預測後僅僅數周，就突然宣布大幅下調財測，這表明一些不可預見的事情正在發生。更甚者，宣布壞消息的還不只有 Snap 一家。

兩周前推特 (TWTR-US) 也散發出同樣的悲觀，當時該公司宣布資遣 2 名高階主管、暫停多數職位的招聘，並計劃減少雲端運算支出。推特執行長 Parag Agrawal 坦言整個產業正面臨「非常具挑戰性的宏觀環境。」

本月一連串科技公司也宣布因其業務疲軟，正在削減行銷支出和其他開支。

第二，大型零售商也如此。沃爾瑪 (WMT-US) 和 Target (TGT-US) 上周公布令人失望的財報也嚇壞了投資者，也表明貨品和能源的通膨衝擊何時會減弱仍不明確。Target 表示，今年的貨運支出將較 3 個月前的預估值多出 10 億美元。

如果購買力巨大的大型公司都得努力抑制成本通膨，那恐怕幾乎所有人都得扛著同樣沉重的宏觀經濟壓力。

結論是，周二市場對 Snap 新財測的反應可能不是反應過度，而是其來有自。