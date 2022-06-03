Snap、Pinterest遭分析師降級警告：廣告商支出放緩 跌勢未翻轉

儘管遭 Piper Sandler 分析師調降評級，Snap (SNAP-US) 和 Pinterest (PINS-US) 周四 (2 日) 股價仍跟著廣泛科技股同歡，分別大漲近 7% 和 6%。

那斯達克綜合指數收高 2.69% 之際，Piper Sandler 分析師 Thomas Champion 周四稍早將這兩家社交媒體公司股票評級自「加碼」下調至「中立」，並將 Snap 目標價自 30 美元調降至 18 美元，將 Pinterest 目標價自 35 美元調降至 23 美元。

Champion 寫道：「經過 2 年強勁增長，數位廣告支出看來趨向正常化，整個團體的估值倍數已下降，且較近期高點下降 40% 之多，但過往記錄表明，在廣告支出成長觸底前，估值倍數不會重新評估。」

在廣告市場惡化的情況下，Champion 認為 Snap 股價令人擔憂，並指出該公司稱無法達到第二季營收和調整後 EPS，導致上個月股價大跌。

Champion 補充，針對廣告商的調查顯示，媒體、娛樂和服裝公司的廣告支出正在放緩，而這些都是 Snapchat 上的主要廣告商。

此外，蘋果 2021 年更動隱私規定後，也持續影響 Snap 的品牌廣告業務。蘋果 (AAPL-US) 現在要求 app 必須取得用戶同意，才能進行廣告追蹤，這使得社交媒體公司難以確定廣告活動的成功與否。Champion 也提到抖音的競爭。

至於 Pinterest，Champion 認為該公司平台的用戶成長令人擔憂，也缺乏新的廣告格式。他觀察到，服裝和消費品公司的廣告支出放緩，恐不利 Pinterest。

儘管這兩檔周四都大漲，但要扭轉近期跌勢恐怕還要更多時間。今年迄今 Snap 股價已下跌 68%，而 Pinterest 跌幅達 45%。