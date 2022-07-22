〈美股熱門股〉特斯拉Q2財報未如分析師預期的糟 盤中股價漲逾10%

先前華爾街分析師擔憂特斯拉財報可能表現不佳，但財報出爐後並未如預料的糟，而且展望也不錯，激勵特斯拉周四（21 日）盤中股價漲逾 10%。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中股價上漲 10.8%，每股暫報 817.33 美元。

根據 Refinitiv 數據，特斯拉第二季營收年增 42% 至 169.3 億美元，但仍低於預期的 171 億美元，不過經調整後每股獲利報 2.27 美元，年增 57%，遠高於預期的 1.81 美元。

雖然特斯拉上季營收有所成長，但由於通膨與電動車零組件競爭加劇，汽車獲利略有下滑，汽車毛利率報 27.9%，去年同期為 28.4%。

一些分析師表示，儘管考量到特斯拉在柏林、德州與上海的工廠面臨的生產問題，但公司前景仍比預期好。

Wedbush 分析師 Dan Ives 與 John Katsingris 在報告中寫道，特斯拉本季的財報表現比市場預期的好，且該公司下半年的財測健康看起來似乎能實現無誤。

兩位分析師維持對特斯拉股票「優於大盤」（outperform）評等，目標價也維持在每股 1,000 美元。RBC 與 Jefferies 的分析師則分別將特斯拉股票目標價定在每股 1,100 與 1,050 每元。

另一方面，在比特幣最慘的一季內，華爾街分析師們對特斯拉出售 75% 比特幣部位的舉動表示讚許。上季出售比特幣替該公司帶來 9.36 億美元的現金流，同時也避免在比特幣投資的損失。

不過，仍有分析師預估特斯拉股價近期內不會出現重大波動。在特斯拉財報公布前，摩根士丹利分析師 Adam Jonas 在報告中寫道，在特斯拉公布更顯著的獲利差距，或者看到德國與美國的超級工廠出現新的成長 / 獲利跡象之前，很難看到真正動搖大家對特斯拉的共識因素。