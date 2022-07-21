〈房產〉新建案Q2桃竹漲幅最大 雙北再創高

據市調機構統計，北台灣各縣市第二季新成屋、預售屋房價全數走漲，且各縣市平均年漲幅持續擴大；其中桃、竹漲幅最大，新竹房價更是一飛沖天，雙北市則持續衝高，台北市更首度突破每坪 100 萬元大關。

住展研發長何世昌指出，雖然第二季為多事之秋，包括本土疫情大規模爆發、央行連續升息，以及全球經濟衰退疑慮加深，使得經濟前景籠罩在不安氛圍中。但因房市供需失衡的因素又給了建商勇氣，房價漲勢依然凌厲。

住展統計，台北市今年第二季新建案房價來到每坪 101.3 萬元，較首季每坪上漲 4 萬元，季漲幅約 4%，已連四季改寫歷史新高，並首度衝破每坪 100 萬元大關；與去年同期相比，每坪上漲 8.6 萬元，年漲幅擴大至 9.3％。

統計顯示，台北市各行政區第二季房價普遍上揚，尤其是中正、北投、南港、內湖等地漲幅較大；原為傳統蛋白區的北投、南港、內湖，其一線區段新建案每坪成交價均見到百萬元。雖然北市房價扶搖直上，但並非每一區都大漲，去年以來，萬華、文山漲幅相對落後，且均價 6 字頭較為親民，首購族還是有便宜的地方可以買。

新北市第二季新建案房價漲至每坪 45.5 萬元，季漲幅約 1.8％、年漲幅約 9.1％，連續三季刷新新高，以三峽、林口、鶯歌、樹林、泰山等蛋白區漲幅較高。部份蛋黃區漲勢不大，主因是第二季推案量極少，如板橋、新店、永和等地，其中永和線上一個建案都沒有。

基隆第二季新建案房價為每坪 23.6 萬元，季漲幅約 2.2％、年漲幅約 8.8％。宜蘭地區第二季房價為每坪 22.6 萬元，季漲幅約 2.7％、年漲幅約 5.6％。基隆與宜蘭等地雖各有基隆捷運、宜蘭高鐵等建設題材挹注，但詭譎的是，房價僅溫和上漲而已，漲幅反不如其他縣市。

不過，桃竹地區房價漲幅相當凶猛，統計顯示，桃園市第二季新建案房價為每坪 30.3 萬元，較首季上漲 1.6 萬元，季增幅約 5.6％；與去年同期相比，則每坪漲了 5.1 萬元，年漲幅飆至約 20％。

何世昌指出，桃園市漲價幅度持續擴大，主因是來自大台北輕移民買盤源源不斷湧入，吸納大台北購屋動能，並轉為房價上升推力。由於新北市 2 字頭與 3 字頭的親民房價區快速減少，桃園市相對低的價位，對輕移民仍具吸引力，預料第三季仍會延續漲勢。

更南的新竹地區，雖然缺乏大台北輕移民買盤，但因第二季新推案量急縮，供需失衡惡化，房價跳漲至每坪 33.1 萬元，較首季暴漲 2.9 萬元，季漲幅 9.6％；與去年同期相較，則房價每坪大漲 8.9 萬元，年漲幅高達約 36.8％，為北台灣房價飆漲幅度最大的縣市。

由於新竹第二季蛋黃區新案供給量少，且價格已經墊高，多數建案售價調高至每坪 50 萬元 - 60 萬元出頭，購屋族輾轉來到房價相對低、供給相對多的蛋白區，如新埔、芎林、寶山、湖口與新豐等地，導致蛋白區房價普遍急升，單季漲幅大多超過一成以上。

何世昌認為，縱使目前利空消息頻仍，但因房市主升段行情尚未結束，預料第三季房價將持續上揚。不過，業者不能過度樂觀，畢竟天下沒有不散的多頭，在漲價之餘仍得拿捏好分寸、控制銷售風險，以免因過度惜售致使存貨過多，一遇到反轉時就容易受傷。