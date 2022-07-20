〈房產〉潤泰新豪宅「潤泰敦峰」上半年成交14筆 成億元宅銷售王

依實價登錄最新揭露，松山區潤泰創新 (9945-TW) 開發的豪宅「潤泰敦峰」，今 (2022) 年上半年合計成交 14 筆，總成交金額 26.5 億元，成為期間銷售最旺個案，其次是「元大方圓」成交 7 筆，金額為 12 億元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北三大傳統豪宅聚落，主要在大安、信義和中正，不過近兩年松山區豪宅「潤泰敦峰」在交易量或是單價表現都極為搶眼，實價登錄至今，共有 23 筆交易破單價 200 萬元，而今年同一法人兩筆 22 樓交易，皆創下社區最高單價 239.9 萬元，登上松山區最高單價豪宅王，僅次松濤苑和信義聯勤 one park，暫居今年單價第三名豪宅。

張旭嵐指出，「潤泰敦峰」位於市民大道四段雖非傳統豪宅路段，還在高架道路旁，因此剛推案時頗受考驗，不過建商當初為了降低高架橋的壓迫感，和噪音干擾，並保留綠蔭視野，基地退縮超過 50 米，擺脫高架橋抗性，且地段緊鄰微風廣場百貨和東區生活圈，整體機能佳，吸引不少高資產族青睞，今年 14 筆交易中，有 7 筆單價超過 200 萬元，也有不少境外法人買方無貸款入手，堪稱松山區最吸鈔豪宅。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計 2022 年上半年北市交易最熱前三名億級豪宅，由「潤泰敦峰」14 筆奪下今年上半年最賣豪宅；第二名為南京東路一段新豪宅「元大方圓」，成交 7 筆；第三名則為聯合報改建豪宅「聯合大哲」、以及羅斯福路去年剛完工的「冠德羅斯福」，都分別成交 6 筆。

其中，新豪宅「元大方圓」位居今年上半年交易第二熱的豪宅，台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯指出，「元大方圓」坐落台北市的核心鬧區，由於周邊的南西商圈、中山北路沿線等精華區段均已開發飽和，因此區段近年少有新案推出，該社區幾乎是當地近 5 年唯一的新豪宅供給，所以別具稀有性，對買家的吸引力也更加鮮明。

第一建經研究中心副理張菱育指出，行政院研擬「平均地權條款」修正草案，將來私法人購屋要採取許可制，對於原本購屋程序就較嚴格的境外法人影響程度較小，但是對國內法人購屋則趨於嚴格，因此預計下半年將會有新制上路的不確定因素，進一步讓有購屋計畫的法人，趕在新制上路前盡早買進。