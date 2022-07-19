〈房產〉新北商辦交易新莊最亮眼 去年規模74億元

新北市商辦交易實價登錄統計顯示，2021 年新莊辦公室 (50 坪以上) 交易規模來到 74 億元，為新北市辦公室交易最熱門區域，甚至已超越發展較早的板橋區，軌道經濟快速發威。

商仲業者指出，此現象顯示新北市在新莊副都心、新莊北側知識產業園區快速發展，加上機場捷運線與環狀線的軌道經濟效益，搭上近年台商回流、產業升級拓點對於新辦公室的需求潮，新莊開始形成對企業的磁吸群聚力。

信義全球資產經理林建勛表示，實價登錄統計顯示，2021 年新北市辦公室 (50 坪以上) 交易規模達 162 億元，其中交易規模較大的前幾名行政區為新莊區、林口區、板橋區，新莊 74 億元已佔超過整體逾 4 成，至於林口與板橋的交易規模則分別為 21 億元、18 億元，可看出新莊區的交易規模明顯高於第二、三名。

新北市新莊是近年快速發展區域，商仲業者分析，此一區域能脫穎而出吸引企業的誘因，第一是「新且大」，許多新穎且大坪數的辦公產品可供企業設置總部，對企業形象加分；第二是「交通」，包含機場捷運與環狀線、快速道路等交通路網，對企業具有服務客群及縮短供應鏈距離的便利性；第三是「商業機能」，區域內產業群聚且擁有商場飯店等機能、且就業人口多，也有利進駐企業招募。因此，近年也看到儒鴻 (1476-TW)、勤誠興業 (8210-TW)、四零四科技等企業陸續進駐此區。

從這幾年上市櫃大型交易可發現，許多企業開始進行辦公室舊換新、設置新總部，因應這樣的需求，也可觀察到建商在新莊規劃的辦公室產品，已明顯從早期住商混合、且以小坪數為主的規畫，轉變為整棟獨立商業使用、大坪數規畫為主，更能貼近大型企業使用需求，這也是新莊辦公室交易能超越新北其他區域的原因。

林建勛進一步補充，2022 年新莊區也持續看到大型交易，包含晶碩 (6491-TW) 子公司在 3 月以 2.75 億元買下中悦 IFC 部分樓層；另外長虹 (5522-TW) 也分別在 1 月及 4 月陸續買下新知段土地，合計共 15.94 億元。

林建勛認為，不論從企業實質需求或是建商購地布局，都仍可看出需求熱度。不過，未來新莊會面臨許多辦公新增供給陸續釋出，各商辦大樓間爭取企業進駐將更為競爭，至於是否能受惠企業爭相進駐而產生創價效果，或是會因空置上升而進入價格競爭，企業需求力道將會是重要關鍵點。