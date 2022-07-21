申請租金補貼遭房東漲租 內政部：最高可罰50萬元

行政院推出 300 億元擴大租金補貼，已於 7 月開始受理房客申請，內政部今 (21) 日強調，房東不得禁止房客申請租金補貼，如藉此要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向各縣市政府提出申訴，違規房東拒不改正最重可處 50 萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部說明，申請租金補貼是房客的權利，並不需要取得房東同意；同時，房東也不得禁止房客申請租金補貼，若房東片面禁止或要求拋棄申請，因對於房客顯失公平，房客可依消費者保護法第 12 條及民法第 247 條之 1 規定主張無效。

此外，依內政部公告的住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項規定，房東於租約期間不得藉任何理由要求調漲租金，並且不得記載應由房東負擔的稅賦，如較出租前增加時，其增加部分由房客負擔。

若房東另以房客申請租金補貼為由，要求調漲租金或負擔所增加之稅賦，內政部表示，因已違反定型化契約規定，房客除可依消費者保護法第 17 條規定主張該約定無效外，同時可以檢附相關事證向縣市政府提出檢舉及申訴。

如經縣市政府要求房東限期改正而屆期不改正，可依消保法第 56 條之 1 規定處 3 萬至 30 萬元罰鍰；又經再次命其限期改正但仍不改正者，並可加重處 5 萬至 50 萬元罰鍰，且得按次處罰。

內政部表示，為健全租屋市場發展，保障弱勢租屋權益，政府近年來不斷宣導不得有禁止房客申請租金補貼、遷入戶籍等不公平的租屋行為，但目前租屋市場仍有所聞。對此，內政部已著手研議修正租賃住宅市場發展及管理條例，將予增訂相關違規行為直接處罰規定，藉此有效導正遏止。