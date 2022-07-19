美國7月房產開發商信心崩跌 單月降幅創歷史次高

高通膨與利率飆漲影響美國買房民眾，讓 7 月房地產開發商信心指數──NAHB 房產指數極度低迷，遠低預期。該指數在 7 月大幅跌至 55，創下 2020 年 5 月以來新低，已連 7 月下跌，此外單月 12 點的跌幅也寫下該調查 37 年來次高，僅次於 2020 年 4 月疫情時的水準。

美國 7 月房產開發商信心崩跌，單月降幅創歷史次高。(圖片：ZeroHedge)

觀察指數細項，三個指標全面暴跌，衡量當前銷售額的指標從 76 跌至 64；衡量潛在買家流量的指標從 48 降至 37；衡量未來六個月銷售預期的指標從 61 跌至 50。

其中潛在買家流量與未來六個月銷售預期的指標均跌至 2020 年 5 月以來新低，當前銷售額指標降至約兩年來低點。

房地產開發商信心低迷正值房屋抵押貸款利率飆漲之際。當前抵押貸款徘徊在 2008 年以來高點附近，讓購房者越來越難以負擔。與此同時，生產瓶頸與高成本使得一些建築商停止建設。

NAHB 經濟學家 Robert Dietz 在聲明中表示，負擔能力是房地產市場面臨最大的挑戰，政策制定者必須解決供應方面的問題，幫助建築商生產更多讓買家能負擔的房子。

NAHB 主席 Jerry Konter 表示，生產瓶頸、房屋建築成本上升與高通膨導致建商停工，因為土地、建築與融資成本超過房屋的市場價值。市場分析師表示，建商情緒要趕上購屋者的情緒還有漫漫長路要走。