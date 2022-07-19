〈房產〉皇翔捷運頂埔站周邊公辦都更案今動工 預計2025年完工

新北市政府與皇翔建設 (2545-TW) 合辦「捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案」，今 (19) 日正式動工，此都更案整合到動土花了長達 8 年，由於目前營造及工資成本雙雙飆漲，公司又只能分回百戶左右，皇翔董事長廖年吉則說，誠信是必須遵守的承諾，將引進外勞及嚴加控管成本，努力讓此案在 2025 年如期完工。

捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都更案，基地面積約 3507 坪，位於土城區中央路四段 52 巷及頂埔街所圍街廓，鄰近捷運頂埔站及頂埔科技園區，擁有都市發展潛力及便利交通運輸機能，但現況多屬低矮老舊建築物，經長時間增建，致內部通行巷道狹窄，基地面前道路也未完全開闢，造成社區整體環境品質不佳，經新北市府評估決定以公辦都市更新方式辦理，透過公開評選由皇翔建設擔任實施者，此一都更案並於今 6 月核准建造執照。

此公辦都更案未來預計興建 3 棟地上 20 層、14 層、10 層及地下 3 樓的住宅及辦公大樓，更新後新北市府將分回 93 戶住宅及受贈公益設施空間作非營利幼兒園使用。

捷運土城線頂埔站周邊公私有土地都市更新案基地為區新興重劃區，目前附近的新建案開價為 4 字頭，附近有鴻海 (2317-TW) 等科技電子大廠，緊鄰土城工業區、頂埔科技園區，距離土城交流道約 5 分鐘車程。

在此都更案中，新北市府分回住宅，未來將配合整體政策滾動檢討使用用途。

皇翔也獲選為新北市永和大陳地區單元 3 公辦都更案興建廠商，大陳單元 3 公辦都更案面積約 1.3 公頃，總投資額約 160 億元，力拚今 (2022) 年底動工。