看好企業獲利 花旗預估年底前美股將出現大漲

隨著華爾街對經濟衰退的擔憂不斷蔓延，花旗 (C-US) 表示，今年底時的企業獲利可能會讓許多人感到意外，美股的表現也應該隨之而來。

花旗策略師克羅奈特 (Scott Chronert) 在一份最新報告中表示：「我們認為美股在 2022 年底前還有上漲空間，原因是獲利比普遍預期更具韌性，而且隨著聯準會 (Fed) 鷹派態度被更充分地消化，估值可能會有所緩解。」

他預計標準普爾 500 指數將從當前水平上漲約 8%，到年底達到 4200 點。

他指出，「我們得出的結論是，大約一年前這個時候開始的通膨飆升主要是針對獲利成長造成重要影響。」「簡單地說，強勁的定價抵消了供應限制和成本上漲壓力。我們目前預計不會出現新的結構模式，但的確認為當前的獲利順風可以在短期內持續下去。」標準普爾 500 指數上周五 (8 日) 收於 3899 點。

可以肯定的是，市場對企業獲利前景的反應仍然比克羅奈特更為謹慎。標準普爾 500 指數、納斯達克綜合指數和道瓊工業平均指數剛走過幾十年來最糟糕的上半年，在通膨揮之不去情況下，利率上升速度快於預期。

在對風險資產進行更廣泛的重新定價時，幾乎所有市場領域都被衝擊。2022 年至今為止，亞馬遜 (AMZN-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 Netflix (NFLX-US) 等之前大漲個股均下跌超過 30%。通常被視為相對避風港的蘋果 (AAPL-US) 也下跌了 18%。

標準普爾 500 指數的 11 個類股中有 10 個今年出現虧損，今年只有能源 (XLE-US) 呈現上揚。

進入第 2 季財報季，獲利也將黯淡無光。

根據 FactSet 的數據，標準普爾 500 指數成分股公司第 2 季的預期獲利成長率為 4.3%。如果果真如此，這將是標準普爾 500 指數自 2020 年第 4 季以來的最低同比成長率。此外，71 家標準普爾 500 指數公司已經發布了獲利衰退財測。