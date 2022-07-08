亞馬遜進軍食品外送領域 花旗：DoorDash仍具有利競爭地位

亞馬遜攜手外送平台 Grubhub 的消息引起業界震盪，但花旗認為，該消息對 DoorDash 的衝擊可能沒有最初擔心的那麼糟糕。

亞馬遜 (AMZN-US) 宣布與 Grubhub 母公司 Just Eat (JTKWY-US) 合作，提供其美國 Prime 會員免費的 Grubhub 食品外送服務 ( Grubhub 通常月費 9.99 美元)，同業 DoorDash (DASH-US) 股價周三應聲重挫。但在花旗表示 DoorDash 仍處於有利地位後，DoorDash 周四 (7 日) 反彈上漲 9.57%，收每股 76 美元。

DoorDash 拒絕發表評論，稱公司在發布財報前須保持靜默一段時間。

花旗分析師 Ronald Josey 周四研究報告寫道：「我們認為，DoorDash 在全美版圖更大，配合的餐廳更多，且非食品類的選擇也越來越多，可讓股價持續上漲。」

他對 DoorDash 股票重申「買進」評級，並補充說，即使經濟恐將放緩，外送需求和取貨服務仍將具有彈性。

該公司以每月定價 9.99 美元的 DashPass 服務成功地建立用戶基礎。Josey 表示，DashPass 訂閱戶通常比非訂閱戶忠誠，使該服務成為「高策略資產」

他補充說，即使 Grubhub + 問世，DashPass 也能持續吸引顧客，因為 DashPass 提供更多福利，例如調降外送費、雜貨項目折扣優惠，以及擁有種類更廣泛的合作商家。

Josey 也樂觀看待 DoorDash 近期完成收購 Wolt Enterprises 一事。該公司是一家活躍在瑞典、德國、波蘭、希臘和日本等 23 國的芬蘭快遞服務公司。他相信 DoorDash 可在國際市場上複製其國內市場的擴張模式。

然而，可以肯定的是，亞馬遜攜手 Grubhub 的舉措短期內將增加競爭，同時持續的市場波動對 DoorDash 股價構成威脅，因此 Josey 將該股目標價自 138 美元下調至 118 美元。

Needham 分析師 Bernie McTiernan 也認同，該舉措對 DoorDash 和共享乘車公司 Uber (UBER-US) 來說是「負面衝擊的頭條新聞」，但該舉措實際衝擊大小仍取決於亞馬遜經營該關係的積極程度。