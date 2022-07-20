〈美晶片法案將表決〉美國參議院表決通過晶片法案程序 激勵境內半導體製造

美國參議院投票通過精簡版的晶片法案，以促進美國與中國在半導體產業上進行競爭。

該法案在周二 (19 日) 晚上以 64 票對 34 票的投票結果，跨越了一個關鍵的立法程序；國會議員仍在努力完成立法的各個細節。

該法案將提供約 500 億美元的補貼，以支持在美製造電腦晶片，這是一項多面相的兩黨努力，結合了從國家安全到經濟等多個委員會的利益。

參議院在周二投票通過程序後，將在本周或下周初進行最終投票。然後該法案將送至眾議院表決，最後將送交拜登總統桌簽署成為法律。

該立法的終極目標是激勵在美國境內生產半導體，以減少對亞洲製造商的依賴。

拜登政府官員表示，發展美國本土晶片產業將有助於緩解阻礙疫情經濟復甦的供應鏈中斷，並使美國免受政治對手中國主導的供應鏈路線的影響。

參議院即將表決的法案包括 520 億美元用於重建國內晶片生產和減稅以鼓勵在美國建廠。晶片股周二 (19 日) 在投票前上漲，英特爾 (INTC-UIS) 上漲 3.9%，輝達 (NVDA-US) 上漲 5.5%，德州儀器 (TXN-US) 上漲 3.1%，都高於標準普爾 500 指數 2.8% 的漲幅。

一年多前，參議院在兩黨投票中首次批准一項 2500 億美元的法案，以加強美國晶片製造和振興美國研發。但眾議院從未審理該法案。

眾議院民主黨起草了自有版本的中國競爭法案，其國家安全基調更加溫和，更加強調氣候變遷資金。共和黨人反對該法案。

幾個月來，兩院民主黨員一直試圖調和兩個版本之間的差異。但隨著年度通膨率超過 9% 且黨內期中選舉艱難，拜登政府表示將簡化法案內容以擴大晶片產量。

目前尚不確定參議院民主黨員是否能夠獲得完成最終立法所需的 60 票。這需要幾位共和黨人的支持。