觀察Fed對升息態度 殖利率曲線仍呈倒掛 美債殖利率本周之始小升

美國國債殖利率周一 (18 日) 小幅走高，但關鍵殖利率曲線仍然倒掛，投資人評估聯準會 (Fed) 下周可能採取的政策舉措。

美東時間上午 6 點 12 分，指標 10 年期國債殖利率攀升 2.8 個基點至 2.958%，而 30 年期國債殖利率上升 1.9 個基點至 3.113%。殖利率與價格成反比。

在市場評估 Fed 在 7 月 26 日至 27 日會議上升息 75 個基點而非更激進的 100 個基點的可能性之際，2 年期和 10 年期殖利率之間的差距仍然倒掛。2 年期國債殖利率最新上揚 1.2 個基點至 3.147%。

殖利率曲線倒掛就是短期政府債券的殖利率高於長期債券，雖然風險較低，但通常被市場視為衰退即將到來的跡象。

越來越多分析師表示，在通膨繼續高於預期上升之後，可能會升息 100 個基點。Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 上周四 (14 日) 表示，他支持升息 75 個基點，但將密切關注即將公布的數據，如有必要，可能支持更大幅度的升息。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上月指出，為遏制通膨需要採取更激進的貨幣政策收緊措施，這引發了對潛在經濟衰退的擔憂。

在數據方面，7 月 NAHB 住房市場指數將於美東時間上午 10 點公布。