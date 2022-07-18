〈財報〉美國銀行上季業績喜憂參半 高利率助營收超越預期

美國銀行 (BAC-US) 周一 (18 日) 公布了喜憂參半的第 2 季業績，其中利率上升帶來好處，但與監管事務相關則額外支出約 4.25 億美元。

以下是第 2 季數字與預期的比較：

●每股獲利 73 美分。低於 Refinitiv 估計的 75 美分

●營收 227.9 億美元，高於預期的 226.7 億美元

由於該公司為信貸損失提撥了 5.23 億美元，獲利較上年同期下降 32% 至 62.5 億美元，合每股 73 美分。一年前該行獲得 16 億美元的收益，因為借款人的信用證明比預期的要好。

由於利率上升和貸款增加，淨利收入飆升 22% 至 124 億美元，營收成長 5.6% 至 227.9 億美元，超出分析師預期。

美國銀行股價在周一盤前交易中下跌超過 1%。

CEO 莫伊尼漢 (Brian Moynihan) 在財報聲明中表示，「我們業務中穩定的客戶活動，加上更高的利率，推動了強勁的淨利收入增加，並讓我們能在疲軟的資本市場環境中表現良好。」

他說，「我們的美國消費客戶在存款餘額和支出水平持續強勁的情況下保持韌性。我們授權經營的貸款繼續增加，我們的市場團隊幫助客戶應對反映經濟不確定性的重大波動。」

自 2010 年以來，在莫伊尼漢領導下，美國銀行一直業務順利，因為利率上升和貸款增加反彈提振了收入。但由於擔心高通膨將引發經濟衰退，從而導致更高的貸款違約率，銀行股今年受到重創。

上季的非利息支出較上年同期增長 2%，因為該公司註記了約 4.25 億美元與監管事項相關的成本。上周，美國監管機構宣布對美國銀行處以總計 2.25 億美元的罰款，原因是它在疫情期間處理失業救濟金失當。

與同行摩根士丹利 (MS-US) 和摩根大通 (JPM-US) 類似，美國銀行的投資銀行收入暴跌 47% 至 11 億美元，略低於 StreetAccount 估計的 12.4 億美元。

固定收益交易收入增加 19% 至 23 億美元，股票收入增加 2% 至 17 億美元，兩者基本符合分析師的預期。

截至上周五 (15 日)，美國銀行股價今年來已下跌 28%，比 KBW 銀行指數 16% 的跌幅還要嚴重。