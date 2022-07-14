〈美股早盤〉銀行股財報低預期、6月PPI爆表 四大指數開低走低

隨美國銀行股紛紛繳出悲慘成績單，美股四大指數周四（14 日）開低走低，凸顯市場對聯準會（Fed）激進貨幣政策導致經濟急遽下滑的擔憂。另外同日公布的 6 月生產者物價指數（PPI）再度爆表，意味著居高不下的通膨持續升溫。

截稿前，道瓊工業指數下跌近 500 點或近 1.6%，那斯達克綜合指數跌逾 150 點或近 1.4%，標普 500 指數近 1.6%，費城半導體指數跌近 1%。

摩根大通 (JPM-US) 財報顯示因經濟衰退風險日益增加，提撥更多壞帳準備金，導致第二季度獲利下滑 28%，降幅大於市場預期。同時，營收為 316.3 億美元，也低於市場預期的 319.7 億美元。小摩執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，全球經濟增長強勁面臨威脅。

雪上加霜的是，繼摩根大通財報遜於市場預期後，摩根士丹利 (MS-US) 也交出了令人失望的第二季度成績單，其獲利 9 個季度來首次低於市場預期，投資者銀行部門業績因全球金融市場交易量下滑而萎縮。

摩根士丹利第二季淨營收下滑 11% 至 131 億美元，低於市場預期的 113.9 億美元；獲利下滑约 30% 至 25 億美元，調整後每股獲利 1.44 美元，低於市場預期的 1.57 美元。

數據方面，繼昨日美國公布的 6 月消費者物價指數（CPI）爆表後，今日公布的 6 月生產者物價指數（PPI）年增 11.3%，也遠超市場預期的 10.7%，加劇對通膨攀升的擔憂，也意味著通膨可能已根深蒂固，要根除並非易事。

另外，就業市場相關數據也表現不佳，上周初領失業金人數報 24.4 萬人，高於市場預期的 23.5 萬人，不過仍不足以改變聯準會（Fed）加速收緊政策的立場。

Fed 理事華勒（Christopher Waller）將在稍晚發表談話，為市場關注焦點之一。目前市場預估 Fed 將在月底升息 4 碼（100 個基點）並非沒有可能，因此須密切留意後續 Fed 官員談話以及更多經濟數據。

克利夫蘭 Fed 總裁梅斯特（Loretta Mester）今受訪時表是，消費者物價指數報告整體上是糟糕的，Fed 需要遠高於中性利率水平，並稱數據顯示 7 月升息增幅並不比 6 月小。

美國銀行策略師發表報告表示，美國將於 2022 年下半年進入溫和衰退，將年底標普 500 指數目標價調降 20%，並同時調降每股獲利成長預期。在華爾街大型投行中看法最為悲觀。

美銀策略師蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 等人將標普 500 指數目標俱從 4500 點調降至 3600 點，並指出，經濟衰退期間指數的平均跌幅為 31%。他們表示，標普 500 指數年底前可能出現 3000-3200 點的水平。

下調目標位反映了標普 500 指數成分股 2022 年的整體每股獲利預估從之前的 221 美元降至 218 美元。蘇布拉曼尼亞還將 2023 年的每股獲利預估從 230 美元下調至了 200 美元。最新預估的每股獲利相當於獲利年減 8%。

截至台北時間周四（14 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片：鉅亨網）

焦點個股：

推特 (TWTR-US) 早盤股價上漲 0.14%，至每股 36.80 美元

推特正式起訴馬斯克，迫使他完成 440 億美元的收購交易。另外推特在給美國證券交易委員會（SEC）的文件中表示，沒有全公司範圍內的裁員計劃，但可能會繼續重組公司。該股盤前上漲 1.1%。

通用 (GM-US) 早盤下跌 2.05%，至每股 31.07 美元

美國汽車製造商通用汽車、 Pilot Co. 以及電動車 (EV) 充電網絡業者 EVgo 周四宣布將共同合作，建立一個全新的電動車快速充電網絡。3 家公司表示，將在美國高速公路沿線 500 個地點安裝總共 2000 個快速充電椿，間隔約 50 英里。合作關係預計到 2023 年底將完成大部分充電椿安裝並運轉。

Dollar General(DG-US) 早盤上漲 0.26%，至每股 246.97 美元

折扣零售商店 Dollar General 遭花旗集團將股價評等從「買入」（Buy）下調至「中性」（neutral）。花旗指出該公司股價距離目標價不到 4%，並認為最近 Dollar General 執行長交接順利，不會影響其對該股看法。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 24.4 萬，預期 23.5 萬，前值 23.5 萬

美國上周續領失業金人數報 133.1 萬，預期 138.3 萬，前值 137.2 萬

美國 6 月 PPI 年增率報 11.3%，預期 10.7%，前值 10.9%

美國 6 月 PPI 月增率報 1.1%，預期 0.8%，前值 0.9%

美國 6 月核心 PPI 年增率報 8.2%，預期 8.1%，前值 8.5%

美國 6 月核心 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.6%

華爾街分析：

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，創紀錄的 CPI 數據不是好消息，整體經境環境正在進入一個更高通膨的階段，而且這也證明 Fed 進一步落後通膨，可能會把 Fed 逼急，未來會快速且大幅升息。

Oanda 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，全球各地央行都在聚精會神對抗根深蒂固的通膨，美國市場正在消化 Fed 加快收緊貨幣政策的預期，一場經濟衰退即將到來。

中金公司最新的報告稱，通膨破 9 將給 Fed 帶來巨大壓力迎來「沃爾克時刻」（Volcker Moment）的機率已越來越高，以經濟衰退為代價換取物價穩定或是必要的選擇。沃爾克時刻是指 Fed 前主席沃爾克（Paul Volcker）為抑制高通膨而堅決采取貨幣緊縮，且不惜以經濟衰退為代價。

Allspring Global Investments 國際多元資產投資主管 Eddie Cheng 表示，通膨再升息周期持續上升，貨幣政策需要時間才能見效，而風險較高的資產將會是 Fed 控制通膨的「附帶損害」。