Fed理事華勒放鷹 支持3碼或更大幅度升息

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）周四（14 日）表示，他支持本月升息 3 碼（75 個基點），但若在數據允許的狀況下，將傾向更大幅度的升息。此番言論一出後，市場對 Fed 升息 4 碼（100 個基點）的押注有所撤回。

雖然華勒表示他支持在月底的會議上升息 3 碼，但將密切留意經濟數據，並對 Fed 應採取哪些措施來控制通膨持開放態度。

華勒說：「7 月的基本狀況取決於最新數據。我們將在 7 月會議之前看到有關零售銷售和住房的重要數據。如果這些數據實際上強於預期，將傾向在 7 月會議上更大幅的升息，因為這些數據表明需求放緩的速度不足以降低通膨。」

華勒進一步解釋，6 月 CPI 數據爆表鞏固他對 Fed 需要升息 3 碼的看法，並稱對他而言，一次升息 3 碼的幅度相當巨大，而且中性利率在 2.25%，不希望 Fed 在升息行動上做得過火。

華勒稱，市場預估 Fed 在 7 月升息 4 碼「有些冒進」，不希望僅據一份 CPI 報告就匆忙做出判斷。

他也提到，緩解通膨是 Fed 目前的首要任務，預料即使在本月會議後還會有更多次的升息，並稱：「我認為 Fed 需要迅速果斷地採取行動，讓通膨持續下降，然後考慮需要進一不收緊政策以實現我們的雙重使命。」

雖然華勒對通膨表示強烈擔憂，但對經濟看法樂觀。華勒表示，就業市場的強勁讓他對美國經濟在 2022 年上半年沒有進入衰退，以及經濟擴張充滿信心，並繼續對美國經濟抱持信心。

華勒認為，即使在 Fed 收緊貨幣政策的情況下，經濟仍可實現「軟著陸」。

美國第一季國內生產毛額（GDP）萎縮 1.6%，亞特蘭特聯準銀行預測顯示，第二季美國 GDP 將萎縮 1.2%，屆時連續兩季 GDP 萎縮意味著美國經濟陷入衰退。

市場反應

隨美國昨日公布的 6 月消費者物價指數（CPI）與今日公布的 6 月生產者物價指數相繼超乎預期後，市場預估 Fed 升息 4 碼的機率逐步攀升。

華爾街投行野村證券經濟學家也預估，7 月升息幅度將達 4 碼，並稱 Fed 的通膨問題已經惡化，而官員們會加快升息速度與幅度增強其控制通膨的可信度。

截稿前，根據芝商所 FedWatch 工具顯示，市場認為 7 月升息 4 碼的機率為 49.9%，較美股早盤時有所下滑。