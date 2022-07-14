美CPI激增市場預期聯準會將升4碼 法人估機率不高

美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率激增至 9.1%，續創近 40 年新高，這也加深的市場對於聯準會持續激進升息的預期，但景順投信認為，聯準會 7 月底大舉升息的機率不高。

美國通膨壓力持續升溫，市場預期聯準會本 (7) 月升息幅度可能提高至 4 碼，屆時將衝擊美股持續震盪，但景順亞太區 (不含日本) 環球市場策略師趙耀庭認為，聯準會 7 月底大幅升息 4 碼的機率不高。

趙耀庭分析，雖然 6 月消費者物價指數可能顯示聯準會精心策劃的經濟軟著陸的可能性愈來愈小，但軟著陸也並非全然無望。首先，近期商品價格已有緩步下跌的跡象，加上這幾個工資成長也有放緩跡象。

其次，中國等地區供應鏈吃緊狀況持續改戰，加上美國釋放戰略石油儲備，因而增加能源供應，在商品價格回穩、供應鏈緊繃舒緩，預期聯準會本月底升息 3 碼機率較高。

景順投信認為，從歷史經驗來看，在政策利率高於通膨之際，聯準會緊縮的週期才會結束，而聯準會用來衡量通膨的指標，主要是看個人消費支出物價指數，目前仍在 5.2%，因此目前看來，聯準會的緊縮週期尚未結束。

但景順投信也說，因通膨長期處於高點，預料美股繼續大幅震盪機率高，建議下半年投資策略可將資金轉進貨幣政策仍維持寬鬆的市場，包括：日股或陸股。