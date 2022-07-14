分析師：驚人的通膨數據將促使Fed做出史上幅度最大的升息

專業人士表示，通膨再創 40 年高點，可能讓聯準會 (Fed) 別無選擇，只能在 7 月 27 日的政策會議上升息 100 個基點。

安本資產管理資深全球經濟學家麥肯 (James McCann) 表示，「我認為他們肯定會大幅升息。關鍵問題是會升多大？」「Fed 之前已經明示升息 50 到 75 個基點，甚至現在可能是 100 個基點。從歷史上來看，100 個基點的確很大。我認為它已經擺在桌面上，但我不認為這會是我的基本假設。」

美國勞工統計局周三 (13 日) 表示，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增飆升 9.1%，創下 40 年新高。該數字比 5 月強勁的 8.6% 還要高；經濟學家原本預計成長 8.8%。

整個報告都出現令人瞠目結舌的商品漲勢。例如，天然奶油和人造奶油指數飆升 26.3%。牙科服務成本上漲 1.9%，為 1995 年以來最大增幅。家庭食品指數上漲 12.2%，為 1979 年 4 月以來最大年增率。

在熱門 CPI 指數公佈後不久，CME 的 FedWatch 工具顯示，Fed 在下次會議上升息 100 個基點的預期，從周二 (12 日) 的近 8% 上升至周三的 51%。到周四 (14 日) 上午，預計本月底升息 1% 的可能性超過 80%。

在周三晚間，華爾街的經濟學家已經開始調整對升息的預測以配合市場定價。野村證券帶頭調升升息預期，成為本月第一個預測升息 100 個基點的投行。

美國銀行經濟學家加彭 (Michael Gapen) 在給客戶的報告中表示，「最重要的是，這份通膨報告讓 Fed 繼續緊縮政策。」「我們還是預計 7 月升息 75 個基點，9 月升息 50 個基點。但今天的報告也與我們的觀點一致，也就是『通膨稅』將拖累消費者支出，推動經濟進入溫和衰退。」