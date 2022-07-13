美國6月通膨爆表 拜登：通膨高得令人難以接受但數據過時

美國 6 月消費者物價指數（CPI）再度暴表，續刷 40 年來新高，美國總統拜登周三（13 日）聲明表示，雖然通膨高漲得令人無法接受，但數據過時，沒有反映出近日汽油價格下跌。另外拜登也誓言將盡其所能降低汽油價格，並給聯準會（Fed）對抗通膨所需空間。

拜登指出，今日公布的 CPI 數據未能反映出近 30 天汽油價格下跌，自 6 月中旬以來，汽油價格下跌約 40 美分，替美國家庭提供重要的喘氣空間。

拜登也表示，不包括食品與能源的核心通膨可能出現正在放緩的跡象：6 月核心 CPI 指數連續第三個月下降，是自去年以來首次低於 6%。

拜登的這份聲明是在出訪中東之際時發布，拜登此行的目的是要說服沙烏地阿拉伯與其他石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）增加石油產量。

美國勞工部周三公布數據顯示，6 月 CPI 年增 9.1%，創 1981 年底以來最大漲幅，遠超市場預期 8.8%、前值 8.6%；CPI 月增率成長 1.3%，創 2005 年以來新高；核心 CPI 年增率成長 5.9%，高於預期的 5.7%，但略低於前值 6%；核心 CPI 月增率達 0.7%，為 1 年以來最大單月漲幅。

事實上，對於 6 月爆表的通膨數據，白宮早有預期。本周初白宮打了「預防針」，預估 6 月通膨率將處於「高位」，指出當美國民眾努力應對汽油和食品成本飆升之際，6 月的 CPI 指數將「大幅攀升」。

不過如拜登所說，美國汽油價格近期有所回落，美國 7 月的平均汽油價格比 6 月下滑 12%，表明 CPI 數據有望從 7 月開始緩慢下降。

全球經濟衰退擔憂引發油價連續大跌，本周布蘭特原油期貨和美國西德州原油期貨紛紛落入技術性熊市，這意味著能源領域的通膨將有所緩解。此外，由於零售類庫存激增導致折扣變多，和二手車價格的走軟，相關通膨也會降溫。

通膨是當前拜登政府的頭號難題。多數美國民眾對美國經濟和自身生活境遇陷入普遍的悲觀情緒當中，與此同時，拜登的支持率也正在大幅下降。許多選民對拜登的領導能力表達不滿，並且希望民主黨在 2024 年的總統競選中推出一位新的領袖。