美前財長：經濟若沒嚴重衰退  通膨不太可能下降

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 週三 (13 日) 警告，若沒有出現嚴重的經濟衰退，通膨不太可能下降。

美國勞工部週三 (13 日) 公布美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增幅達 9.1%，創自 1981 年 12 月以來新高。數據公布後，CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨交易員預測聯準會 7 月升 4 碼的機率飆升到逾 80%，而 3 碼的機率從先前的 95% 降至 20% 左右。

薩默斯提到，火熱的通膨數據，強化聯準會更大幅升息的可能性，也連帶可能將美國經濟推入深度衰退的深淵。

薩默斯研判，在沒有嚴重經濟衰退的情況下，美國非常不可能看到通膨降至目標範圍。

薩默斯曾任柯林頓政府的財政部長，後來還領導總統歐巴馬的國家經濟委員會，他 2021 年的大部分時間裡不斷對通膨上升發出警告，並認為拜登團隊以及聯準會決策者低估 CPI 飆升的風險。

聯準會主席鮑爾數度表示，無法保證能夠達成經濟軟著陸 (圖片：AFP)

薩默斯稱：「如果想讓高通膨消失，必須供應大過於需求，而我最好的預測是 6% 的失業率的情況，我們就不會擺脫這種局面。」

回顧 1980 年，當時的聯準會主席保羅．沃爾克 (Paul Volcker) 為對抗每年 10% 的通膨率，在雷根總統的支持下將利率提高到 20％。

薩默斯擔憂聯準會可能沒有決心來抑制通膨，因為這意味著要忍受更高的失業率，或可能重蹈退出緊縮政策的錯誤。

他形容：「醫生總是告訴病人連續服用為期 10 天的抗生素，但通常情況下，一些病人會在病況稍微轉好些後就停止服用，這帶來極大的風險，同樣地，當通膨開始下滑，當經濟出現明顯的疲軟時，是否就意味著貨幣政策已足夠拿下戰勝高通膨的永久勝利，還是只是緩解而已？對聯準會來說，這將是非常困難的判斷題。」